Muere Eliza, la hija de 2 años de la influencer Kate Hudson

La influencer documentó en cuenta de TikTok @heyeliza, las experiencias con la enfermedad de la pequeña, los altibajos, los momentos de felicidad, momentos familiares y su larga lucha contra la mortal enfermedad.

La pequeña murió en Día del Padre, mientras dormía, y la bloguera compartió cariñosos mensajes en su cuenta de Instagram, donde muestra su gran dolor y afirma que "están destrozados con su muerte".

"Mi dulce niña. No sé cómo vamos a seguir sin ti. Sé que te prometimos que seríamos valientes, como tú. Pero estamos destrozados", escribió.

"Te fuiste anoche en una camioneta que te llevó. Quería correr detrás de ti, pero no pude. Tengo que aceptar esta nueva realidad... pero no estoy lista para dejarte ir. No creo que nunca esté lista para seguir adelante. No sé a dónde fue tu alma cuando dejó tu cuerpecito. Quiero creer que estás en algún lugar con mi papá y mi hermana... y tu hermana... todos los seres queridos que nunca conociste".

Los más de 5 millones de seguidores de Hudson le mostraron su apoyo y externaron sus condolencias, afirmando que Eliza es un ángel valiente que la cuida desde el cielo. Otros le recalcaron que fue una guerrera que perdió la batalla contra la enfermedad no sin antes haber luchado hasta mas no poder.