"Mi padre abusó de mí desde los 6 años", asegura Alexa Parra

Alexa afirmó que ya no se quedará callada y luchará por su verdad, no por la de su hermana, a quien aseguró, ama con todo su corazón.

La hija del actor denunció que los abusos por parte de su padre comenzaron cuando ella tenía seis años de edad y concluyeron a los catorce, cuando ella dejó de verlo.

Añadió que no puede dar muchos detalles, pero dijo que fue una terrible experiencia.

"Yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, pues es mi papá, o sea, ¿Cómo esperas a que tu padre te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, pero al mismo tiempo decía ´no pues es mi papá´".

Dijo que su padre la ponía en contra de todos, por lo que no confiaba en nadie y por eso nunca contó nada a nadie. Además, señaló que su padre la calificaba físicamente al decirle que ella "era lo peor que existía y que nadie la quería, solamente él".

También aseguró que cuando creció y pudo darse cuenta de lo que su papá le hacía, ella empezó a quitarle la mano, pero él le decía que era su padre y podía hacerle lo que quisiera.

Alexa aseguró que denunció el abuso porque se sentía harta de que él se declarara inocente, por lo que al cumplir los 18 años se decidió a hacerlo.

"Saber que alguien que hace tanto daño está en la calle, me cansé y aproveché que cumplí 18 años y lo hice", dijo ante los medios.