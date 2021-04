Lucía Méndez asegura ser el más grande amor de Luis Miguel

Con una gran sonrisa, la veterana actriz solo pudo replicar "¡Ay, Dios mío!... No puedo decir que no es cierto porque está en un libro de Javier León, Luis Miguel tenía 28 años. Nunca me atreví a hablarle. Fue algo padrísimo, divino. Después de 10 años él me citó, estaba muy enojado conmigo, me dijo hasta de lo que me iba a morir, pues estaba muy molesto porque yo lo había dejado y él no tomó bien la separación", mencionó.

PUBLICIDAD

Contó que después de haberle dicho de todo, Luis Miguel le dijo: "Para tu ego, eres el amor de mi vida´, ¡y me quedé helada!, aseguró la actriz.

La artista declaró que se alejó de él cuando se enteró de su edad, pues él tenía 28 años y ella 40.

Reiteró que después, Luis Miguel se fue a Acapulco y comenzó su relación con Mariana Yazbek, por lo que ella comenzó a salir con Pedro Torres, quien se convertiría en el padre de su hijo.

También se refirió a la intimidad que vivió con "El Sol", declarando que fue algo "divino".

"De tocho morocho... ¡cómo demonios voy a desaprovechar esa belleza!, ¡por favor!... ¡Claro! que hubo intimidad ¿para qué te miento?, ¿para qué voy a ser hipócrita?, es divino, es muy buen amante, tiene sentido del humor, es precioso, divino, estaba en su mejor momento... y cuando me regañó, a sus 28 años, era de babear... yo lo veía enfrente y decía ´¡qué belleza tan hermosa!´... No lo voy a negar nunca, y ¡qué barbaridad!, andas con Luis Miguel y te deja un sello, te deja como una marca", detalló.