Julián Figueroa recordado por Maribel Guardia en su cumpleaños

Maribel Guardia recuerda a quien fue su único hijo este 2 de mayo, quien se encontraría celebrando sus 28 años, pero el pasado 9 de abril falleció de un infarto al miocardio.

A través de sus redes sociales, la actriz le dedicó un bonito mensaje acompañado de una fotografía, donde además felicitarlo le expresa que se encuentra en un mejor lugar.

“Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos”, publicó Maribel Guardia.

Hasta el momento el mensaje lleva más de 180 mil reacciones y comentarios de sus seguidores, así como de algunos famosos como Luz Elena González, Marjorie de Sousa, Aracely Arámbula, Lourdes Munguía, Claudia Lizaldi y África Zavala.

“Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos has dejado tu carne y tu sangre en tu hijo y en él que puedo mirar tus ojos”, escribió.

Después de varios días de luto, Maribel Guardia ha regresado al teatro en la obra “Lagunilla mi barrio”, puesta en escena que protagoniza.

Finalizó el mensaje agregando que saldrá adelante, dirigiendo mensaje a su hijo pidiéndole que no se preocupara por ella, por que su luz siempre la iba a acompañar hasta que Dios decidiera reencontrarlos.