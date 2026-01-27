Guillermo del Toro canta con mariachi y prepara tortillas a mano en Sundance 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Guillermo del Toro llamó la atención en el Festival de Cine de Sundance 2026 no solo por su participación dentro de la programación oficial, sino por una serie de videos que rápidamente se difundieron en redes sociales. En ellos, el director aparece en una cocina improvisada, concentrado en preparar tortillas desde cero y compartiendo tacos de aguacate con distintos asistentes.

Las imágenes contrastaron con el ambiente habitual del festival, mostrando a Del Toro relajado, cercano y con un trato espontáneo que fue ampliamente celebrado por el público digital.

Aunque la presencia del mexicano ya generaba expectativa, los clips donde se le observa cocinando terminaron por colocarlo entre los temas más comentados. Usuarios destacaron su sencillez y autenticidad, resaltando la naturalidad con la que convivió con invitados y colegas.

A este momento se sumó una escena inesperada, Del Toro participando en una interpretación musical acompañado de mariachi. Temas emblemáticos como "La Bamba", "Ella", "México lindo y querido" y "Canción Mixteca" provocaron aplausos y un ambiente festivo entre los presentes.

UN HOMENAJE LEJOS DE LA FORMALIDAD

El encuentro ocurrió durante una celebración privada organizada en honor al cineasta, realizada en el marco de una jornada especial que coincidió con la proyección de Cronos. La reunión se desarrolló en un ambiente íntimo, alejado de la ceremonia que suele caracterizar a este tipo de eventos.

Entre los asistentes se encontraban figuras reconocidas del cine como Elijah Wood, Greta Gerwig, The Daniels, Jonathan Wang y Jamie Patricof, quienes compartieron la velada en un entorno marcado por la cercanía y el buen humor.

Mexicano que se respeta hace tortillas en el Festival de Sundance... Guillermo del Toro se roba las miradas https://t.co/3aerJon9pG @RealGDT | #Sundance2026 | #orgullomexicano pic.twitter.com/Fa8soyWlf3 — Enfoque Noticias (@EnfoqueNoticias) January 27, 2026

CRONOS VUELVE A SUNDANCE EN VERSIÓN RESTAURADA

Más allá del episodio viral, la visita de Guillermo del Toro a Sundance 2026 tiene un significado particular: la exhibición de una versión restaurada en 4K de Cronos, película con la que debutó como director en 1993 y que marcó el inicio de su proyección internacional tras estrenarse originalmente en este mismo festival.

La restauración fue supervisada por el propio cineasta y contó con el respaldo de Janus Films. La función especial incluye una charla con Del Toro, programada para este martes 27 de enero, donde aborda el proceso de rescate de la cinta y reflexiona sobre su trayectoria.