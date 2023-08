Anuncia Luis Miguel gira para el 2024

Fue en abril cuando Luis Miguel anunció que regresaba a los escenarios con un tour en el que visitaría varias ciudades del mundo, debido al éxito conseguido ya que tuvo que abrir más fechas en varios de los lugares, ahora ha tomado la decisión de anunciar su gira 2024.

El cantante ha anunciado la mañana de este 7 de agosto las fechas y los lugares que se presentará el próximo año, en una gira que iniciaría el mes de enero y culminaría en junio, la situación es que al parecer México no está incluido en su plan.

Son 51 conciertos los que el cantante iniciará el 20 de enero en Santo Domingo, República Dominicana, también en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia.

El anuncio con las fechas lo ha publicado en sus cuentas oficiales de las redes sociales, destacando que sacó más conciertos donde agotó localidades como Estados Unidos y Argentina, pero al parecer no ha considerado a México.

Además, agregó otras ciudades de la Unión Americana, Canadá. La gira 2023 ha iniciado con gran éxito en Argentina y en su repertorio el cantante ha hecho varios porurrís, para integrar mayor repertorio de sus melodías al show, además de duetos virtuales con Michael Jackson y Frank Sinatra.

Ciudades que se presentará en 2024:

República Dominicana

Puerto Rico

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Venezuela

Colombia

Ecuador

Chile

Argentina

Uruguay

Paraguay

Brasil

Bolivia

Estados Unidos

Canadá

Este es la setlist con el que inició la gira en Argentina:

Será que no me amas

Amor, amor, amor

Suave

Culpable o no

Dormir contigo

Sol, arena y mar

Te necesito

Es por ti

Hasta que me olvides

Dame

No me platiques más / Usted/ La puerta/La barca/Inolvidable

Por debajo de la mesa / No sé tú

Como yo te amé / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

Por una cabeza / Volver / Uno / El día que me quieras

Sonríe

Come fly with me

Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

La Bikina

Quiero / Qué nivel de mujer / Mujer de fuego

No me puedes dejar así/ Palabra de honor /La incondicional

Te propongo esta noche

Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

Cucurrucucú paloma