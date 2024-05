Será Presidenta CSP a la altura de grandeza de México

Con el compromiso de entregar lo mejor de sí misma por el bienestar del pueblo de México al llegar a la Presidencia de la República, fue como la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, cerró su campaña en un Zócalo capitalino lleno de alegría, con miras a la victoria de la Cuarta Transformación el 2 de junio.

"Me comprometo con ustedes, con el pueblo de México, a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad. Me comprometo a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México y la dignidad de la República y de la Patria. Me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me comprometo con ustedes a ser una buena presidenta, que esté a la altura de la generosidad y de la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo", anunció.

En su último evento de campaña, Claudia Sheinbaum informó que visitó los 31 estados de la República y la Ciudad de México hasta en cinco ocasiones, y recorrió más de 110 mil kilómetros en los que fue testigo del ánimo de las y los mexicanos para que continúe la Cuarta Transformación.

Resumió en 20 puntos los ejes más importantes de su Programa de Gobierno 2024-2030, que resultó de las 100 propuestas que presentó en su arranque de campaña y se alimentó de los proyectos que emergieron de los 400 foros de los Diálogos por la Transformación, en los que participaron especialistas y la sociedad civil en general.

Claudia Sheinbaum celebró el paso histórico del país al tener a su primera presidenta en 200 años de República, y celebró que la victoria de la 4T no llega sola, sino con todas las mexicanas, por lo que aseveró que durante su mandato no dejará sola a ninguna mujer.

"Por primera vez, en 200 años de la República, llegaremos las mujeres a la más alta distinción que pueda darnos nuestro pueblo: la Presidencia de México. Y lo digo en plural, porque, como lo hemos dicho, no llego sola, llegamos todas, con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas.

"Es tiempo de mujeres y de Transformación, y también aquí lo quiero decir. Eso significa vivir sin miedo y libres de violencia. Y desde esta tribuna le digo a las jóvenes, a todas las mujeres de México, compañeras, amigas, hermanas, hijas, madres, abuelas: no están solas", destacó.

La candidata presidencial estuvo acompañada en el presídium por las y los candidatos a las gubernaturas de Chiapas, Eduardo Ramírez; de Guanajuato, Alma Alcaraz; de Jalisco, Claudia Delgadillo; de Morelos, Margarita González; de Puebla, Alejandro Armenta; de Tabasco, Javier May; de Veracruz, Rocío Nahle, y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; así como las y los candidatos de la Cuarta Transformación al Senado de la República.

PROGRAMA DE GOBIERNO 2024-2030 (20 EJES)