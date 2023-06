VIDEO | Por reglamento quintan a mexicana su medalla y atleta cubana se la devuelve con admirable gesto

El domingo pasado, la conquista de la medalla de oro, plata y bronce en tiro con pistola de 10 metros había sido para México; sin embargo, por situaciones de reglamento de Caribe Sport en la especialidad, a México no se le tenía que entregar la medalla de bronce.

Todo transcurría normal, hasta que en la entrega de medallas las tres mexicanas subieron al pódium, pero inmediatamente después de bajar se le comunicó a la mexicana Alejandra Cervantes que tenía que regresar la medalla de bronce, a lo cual se negó, pero finalmente, luego de dialogar con ella, la atleta accedió a regresar la presea.

La medalla de bronce sería entregada a la cubana Laina Pérez; sin embargo, aquí vino el momento más emotivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La cubana rechazó la medalla y la regresó a la mexicana en un momento muy emotivo para el deporte mundial, una muestra de juego limpio y reconocimiento.

La cubana Pérez argumentó: "Es injusto que alguien que se lo gane (medalla de bronce) por ser del mismo país que las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa. Realmente no tiene ninguna justificación (el reglamento) creo que es absurdo. La medalla no es mía, la medalla es de ella".

LOS HECHOS

El domingo pasado en la competencia de tiro con pistola individual de 10 metros femenil, México hizo el 1-2-3 y el comité organizador bajo el argumento que por cuestiones de reglamento de Caribe Sports, un país no puede subirse al podio en los tres lugares, y el tercer lugar tiene que ser suplido por el cuarto lugar, que en este caso le correspondía a la cubana Laina Pérez.

Aclarando que la medalla fue contabilizada a México y que el motivo era solo para que la cubana subiera al podio; sin embargo, eso no sucedió y la medalla se le entregó en un acto aparte a Laina Pérez y fue ahí donde la cubana regresó la presea a la mexicana en un puro acto de juego limpio.

El jefe de la misión mexicana, Mario García de La Torre, argumentó que no había una base reglamentaria, pues en las páginas oficiales de Caribe Sport y San Salvador 2023, no están publicados los reglamentos de competencia, solo los manuales de cada disciplina.