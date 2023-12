Pedaleada 497 con causa de Obr en Bici y Diario del Yaqui en Ciudad Obregón

Este miércoles 13 de diciembre se va llevará a cabo la pedaleada número 497 de Obr en Bici y Diario del Yaqui, que en esta ocasión tendrá un propósito mayúsculo, ya que se trata de una pedaleada con causa a beneficio de la Casa Mamá Estéfana y de la agrupación Jesucristo Misericordioso.

Lo que se está pidiendo a los participantes y público en general es que done alimentos no perecederos y juguetes.

Los alimentos no perecederos serán destinados a la Casa Hogar Mamá Estéfana, ubicada en el municipio de San Ignacio Río Muerto y es dirigida por la señora Angelina Valenzuela, donde de manera altruista atiende actualmente 33 adultos mayores, en su mayoría oriundos de Cajeme, y todos ellos padecen enfermedades crónico-degenerativas y con necesidades de higiene personal, ropa, cobijas y, sobre todo, alimentos no perecederos.

Esta agrupación no cuenta con ningún apoyo gubernamental, ni tiene asignado ningún recurso de parte de ninguna agrupación de ayuda altruista; de ahí la importancia de donar alimentos no perecederos y apoyar a estos abuelitos que tanto requieren de auxilio.

Los alimentos no perecederos de la pedaleada 497 pueden ser llevados al Parque de las Bicis, donde serán recaudados en el automóvil designado como "Barredora"; además, al público en general que esté en condiciones de apoyar, puede llevar alimentos no perecederos a las instalaciones de Diario del Yaqui, ubicadas por la calle Sinaloa No. 418 sur, entre Galeana y Zaragoza.

Se recibe papel higiénico, ropa en muy buenas condiciones, calzado, artículos de higiene personal y, sobre todo, alimentos no perecederos para el sustento de los ancianitos.

El día sábado 16 de diciembre será la fecha de entrega de todo lo que se recaude.

JUGUETES PARA LA ORGANIZACIÓN JESUCRISTO MISERICORDIOSO

También se está pidiendo que donen juguetes a beneficio de los niños con cáncer de la agrupación Jesucristo Misericordioso, que serán de gran apoyo para esta época navideña.

Los juguetes también serán recolectados en el Parque de las Bicis y serán destinados en el automóvil denominado "Barredora".

Las personas que también quieran aportar para esta noble causa, pueden llevar su obsequio a las instalaciones de Diario del Yaqui.

DESCANSO EN EL ESTADIO YAQUIS

La pedaleada 497 arrancará, como es tradición, en el Parque de las Bicis, ubicado por la calle Guerrero, atrás de KFC, y continuará por la calle Quintana Roo, hasta el descanso que en esta ocasión será en el Estadio Yaquis.

La ruta será retomada para regresar por la calle Quintana Roo; luego el contingente dará vuelta en la avenida Guerrero y culminará en el Parque de las Bicis.