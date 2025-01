EN VIVO: Juego 2, final LMP Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco empatan 1-1

El primero fue para los dueños del pasto, que vinieron encendidos y dispuestos a todo para medirse al “caballo negro” del gélido circuito

Por: Edel Osuna

Las emociones están a tope en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), para definir a quien representará a México en la Serie del Caribe 2025, que en esta ocasión se celebra en Mexicali, Baja California.

Los equipos que se ven las caras son Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, y quienes pegaron primero fueron los guindas, para adelantarse; sin embargo, se miden a los jaliscienses, que vienen con todo por el gallardete.

En la loma de las responsabilidades abrirá: por Charros, Ronald Medrano, en tanto que por Culiacán el mero, mero en la lomita será el estelar Manny Barreda.

JUEGO 2, ENTRADA POR ENTRADA

Primera entrada, alta. En el turno al bat, Billy Hamilton abre la alineación por Charros de Jalisco, que se mide al pítcher estelar de Tomateros de Culiacán, Manny Barreda. Hamilton rola a primera y cae el primer out. Salta a la caja, Michael Wielansky, quien recibe base por bolas. Mateo Gil se presenta con el madero. Wielansky sale disparado a segunda y llega safe. Gil se poncha tirándole, para el segundo fuera. Turno al bat de Julián Ornelas, quien rola a primera para el tercer out.

Primera baja. Tomateros en su momento. Sale con el madero Rudy Martin, para enfrentar a Roland Medrano. Martin rola a primera para el out número uno. Turno en la caja de Ramón Ríos, que con rola al shortstop cae el segundo fuera. Sale con tolete en mano Esteban Quiroz, que pegó elevado para el tercero y fuera. Cartones 0-0.

Segunda entrada. Al bate los jaliscienses, con Jack Mayfield como representante, que pega fly al cuadro para el primer out. Toca turno a Donovan Casey, cuyo bat se rompe y rueda a segunda para el segundo out. Viene a la caja Reynaldo Rodríguez, que rodó al campocorto para llegar safe a la primera colchoneta. Hay un charro en base. Entra al bat “El Gigante de Mulegé”, Japhet Amador, que con rola a la primera cae el tercer out. Siguen sin hacerse daño.

Segunda baja. Tomateros en turno. Viene Joey Meneses, quien pega doble y se coloca en la antesala, sin out. Toca el madero a Dwight Smith Jr, que recibe su “chocolate” para el primero fuera. En la caja Cristian Santana, quien se poncha tirándole para el segundo out. Al bat Efrén Navarro, que conecta doblete por el derecho y empuja a Meneses a la registradora para la primera anotación guinda. Al bat con hombre en la antesala, Luis Verdugo. Hay dos out. Rola al cuadro y cae el tercero y fuera. Culiacán adelanta los números 1-0.

Tercera entrada. Viene el charro Carlos Mendívil a la caja de bateo, quien rola a primera para el primer hombre fuera. Turno con el tolete para Billy Hamilton, que toca al cuadro y del pítcher a primera para el segundo out. Sale a la caja Michael Wielansky, quien eleva al central para el tercero y fuera.

Tercera baja. Vienen los culichis con Poncho Ruiz a la caja de bateo, que conecta fly al cátcher para el primero y fuera. Rudy Martin se presenta con el tolete, que pega elevado al cuadro para el segundo out. Turno para Armando Ríos, que pega tremenda rola a tercera, que logra el out en primera para el cierre del tercer inning. Los cartones, sin movimiento. 1-0, a favor de Culiacán.

Cuarta entrada. Al bat el charro Mateo Gil, que pega elevado al prado derecho para el primero y fuera. Turno para Julián Ornelas, a quien Barreda le otorga “pasaporte”. Turno en la caja para Jack Mayfield, que eleva al central para el segundo fuera. Viene con su madero, Donovan Casey, quien se lleva su “chocolate” de parte de Manny Barreda y el tercer out. Tomateros de Culiacán sigue al frente por 1-0.

Cuarta baja. Culiacán viene a la caja con Esteban Quiroz al madero, quien rodó para tercera y cae el primer out. Turno para Joey Meneses, que pega línea a segunda para el segundo y fuera. Se presenta en la caja Dwight Smith Jr., que recibe “pasaporte” y se coloca en primera. Cristian Santana al madero, que rueda al parador en corto para el tercer out.

En la mitad del segundo juego de la gran final de la MexPac, Tomateros de Culiacán está por delante de Charros de Jalisco y logró la única carrera del encuentro para mantener los cartones 1-0.

Quinta entrada. Charros intentará igualar los números; toca turno a Reynaldo Rodríguez, quien conecta elevado para el primer out. Turno en la caja a Japhet Amador, quien la vuela hacia el prado central, para el segundo y fuera. Al bat, Carlos Mendívil, que conecta rola a primera para el tercer out.

Quinta baja. Entra a la caja el tomatero Efrén Navarro, que con fly corto recibe el primer out. Entra con tolete en mano, Luis Verdugo, que la voló al central donde fue atrapada para el segundo y fuera. Turno para Poncho Ruiz, que con rola segunda permite el tercer out.

Sexta entrada. Jalisco viene a batear con Billy Hamilton por delante, quien con elevado al prado izquierdo le ponen out. Viene a la caja Michael Wielansky, que pega línea al parador en corto que pone fuera al segundo toletero culichi. Sale al pasto Mateo Gil, quien con línea a tercera pone el tercer out. Los números siguen 1-0, a favor de Tomateros de Culiacán.

Sexta baja. Tomateros buscará hacer más carreras y se presenta en la caja Rudy Martin, quien, con línea a tercera, que rebota en el guante, se coloca en primera sin out. Ramón Ríos al bat, que toca la bola y queda fuera en primera. Martin avanza a la antesala. Esteban Quiroz se presenta en turno con hombre en segunda y un out. Quiroz se poncha tirándole y es el segundo fuera. En la caja, Joey Meneses, que la vuela al central para el tercer out.

Séptima entrada. Julián Ornelas, de Charros de Jalisco, se presenta tolete en mano en la caja de bateo. Recibe base por bolas y se coloca en la primera almohadilla. Turno al bat de Jack Mayfield que conecta infield hit por tercera y, con error, se va hasta segunda; empuja a Ornelas hasta tercera, con sin out. Amenaza jalisciense. Sale el lanzador Manny Barreda y le entra al quite David Gutiérrez. Donovan Casey al bat con oportunidad en las bases, quien se poncha tirándole. En la caja, Reynaldo Rodríguez, quien rueda para tercera y es puesto out, pero empuja la primera carrera de Charros. Queda corredor en segunda. Japhet Amador tiene el escenario perfecto para la de la ventaja con hombre en la antesala, que la rueda a primera para el tercero y fuera. Charros y Tomateros igualan 1-1.

Séptima baja. Tomateros buscará la de la ventaja y para ello viene a la caja de bateo Dwight Smith Jr. Sale el lanzador charro Ronald Medrano y le suple Adrián Gusmán. Smith rueda out al campocorto para el primer caído. Turno en el madero de Cristian Santana, que rueda al short par el segundo out. En la caja, Efrén Navarro, quien conecta línea al central y se mete en primera con dos fuera. Viene al bat Luis Verdugo. Sale Gusmán de la loma de las responsabilidades y entra el serpentinero derecho Mario Meza. Verdugo la vuela al central y es dominado para el tercer out. El marcador sigue 1-1.