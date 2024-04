Arranca Copa Cachorros IAG

Arrancó la primera Copa Cachorros de basquetbol infantil del Instituto Americano Grolep (IAG) , ante una emotiva ceremonia inaugural en el centro deportivo Álvaro Obregón, ceremonia que se desarrolló en la cancha uno.

La mesa del presídium estuvo encabezada por Gisela Nallely Calleros Leyva, directora del Instituto Americano Grolep, que fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes, padres de familia e invitados de honor a la ceremonia.

La acompañaron Alfredo Lázaro Martínez supervisor escolar del estado, Berenice Quintana Luzanilla directora de Guardianes Ecológicos, Ramón Octavio León Zavala director del instituto Lefier, Cinthya Alejandra Morales Álvarez directora del colegio Lycee Lux y David Vega Osuna supervisor de la zona escolar XIII estatal, la Reina de primaria del Instituto Grolep Azul Ximena García Regalado y el rey del preescolar Gerardo Fuentes.

La ceremonia arrancó con los honores a nuestro lábaro patrio donde la banda de guerra y escolta del Instituto Americano Grolep fueron los encargados de dirigir el evento magistralmente, y así mismo Alan Medrano fue el encargado de realizar el juramento deportivo.

LAS ACTIVIDADES SE LLEVARÁN A CABO ESTE FIN DE SEMANA

Durante todo el fin de semana habrá actividades en el centro deportivo Álvaro Obregón, donde al finalizar el día domingo, se darán a conocer a los campeones de esta primera Copa Cachorros IAG.

El basquetbol es una disciplina deportiva que moviliza las capacidades coordinativas, físicas y volitivas que repercute en los aspectos psicológicos, sociales, biológicos y de salud, por lo que la práctica del basquetbol impulsa la mejora de la coordinación motriz del estudiante.

La encargada de desarrollar la ceremonia inaugural comentó que "lo más importante de los juegos deportivos no es ganar sino competir, así como lo más importante en la vida no es el triunfo sino la lucha, lo esencial no es haber vencido sino haber luchado bien".