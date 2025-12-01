Yaquis de Obregón visita a Cañeros de Los Mochis

Los Yaquis de Obregón, que conquistaron los diez puntos de la primera vuelta, viajan a Los Mochis con la misión clara de recuperar terreno en esta segunda etapa del calendario.

El equipo cajemense se ubica actualmente en el segundo lugar del standing, solo por debajo de Jaguares de Nayarit, conjunto que en la primera vuelta sorprendió al barrer a los obregonenses en el Coloso Alejo Peralta, una de las pocas series que los Yaquis dejaron escapar en aquella fase.

La tribu sabe que para aspirar al liderato deberá salir con paso firme en el Chevron Park ante unos Cañeros que llegan heridos pero peligrosos. Los Mochis vienen de perder una serie muy peleada en la capital sonorense ante los Naranjeros, en duelos donde el Estadio Fernando Valenzuela fue escenario de auténticos agarrones.

El juego del sábado, decidido por una sola carrera en las últimas entradas, dejó claro que los verdes no regalarán nada y que serán un rival complicado en su casa.

YAQUIS CON LA MORAL EN ALTO

Por su parte, los Yaquis arriban con la moral en alto después de barrer en su propio estadio al Tucson Baseball Team, mostrando solidez tanto en el pitcheo como en el bateo oportuno.

Los dirigidos por Gabe Álvarez no quieren mirar nombres ni posiciones; su objetivo es claro: que Los Mochis se conviertan en su siguiente víctima para seguir escalando y presionar a Nayarit en la lucha por la cima.

LANZADORES PROGRAMADOS

Para esta serie de tres encuentros, Obregón enviará al montículo a Odrisamer Despaigne este martes, seguido por Brandon Brennan para el duelo del miércoles. El jueves cerrará la rotación Felipe González, quien viene de una actuación sobresaliente al lanzar juego casi perfecto, permitiendo solo un imparable ante Tucson.

Los Cañeros, en cambio, tendrán como abridores a Yoanner Negrín, Omar Araujo y Jake Dykhoff, buscando frenar la ofensiva yaqui y aprovechar la localía.

Los tres encuentros están programados para iniciar en punto de las 7:30 de la noche.