Uts anuncia nueva carrera

En busca de que la educación superior sea accesible para todos los sectores e impulsar la profesionalización digital, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) anunció su nueva licenciatura en Diseño Digital y Producción Audiovisual en modalidad ejecutiva.

Germán León Rochín, director del Programa Educativo de Desarrollo de Negocios, explicó que esta opción ejecutiva es para las personas que por cualquier motivo no han terminado una carrera universitaria y tengan conocimientos previos de diseño digital y producción audiovisual, con horarios flexibles para la comunidad.

"Les ofrecemos los horarios de acuerdo a sus posibilidades y armarles la manera de que ustedes puedan cursar las siete asignaturas que se llevan por cuatrimestre, de tal forma de que va a ser una manera de acercar más la posibilidad de profesionalizarnos en esta área".

El costo es de 2 mil 700 pesos y se tienen promociones de pronto pago, además que los alumnos que se inscriban tienen dos títulos y cédulas profesionales en tres años y cuatro meses.

TIENE PERTINENCIA EN EL MERCADO

Agregó que se hizo un estudio de pertinencia, el cual arrojó que hay mucha gente que ya tiene conocimientos previos pero que no han concluido sus estudios superiores por diferentes motivos y por ello no tienen el documento que los avala.

Luis Alfonso Soto Castelo, profesor de la carrera de Desarrollo de Negocios, explicó que este es un programa que se adecúa a las necesidades actuales del mercado laboral y no sólo incluye el área del diseño gráfico digital, sino también la producción audio visual.

"Es un programa que viene bastante moderno y de acuerdo a las necesidades actuales del mercado", detalló.

Las inscripciones se encuentran abiertas en esta y el resto de las carreras, para iniciar el próximo primero de septiembre.