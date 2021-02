Usan a niños para vender drogas

"Las investigaciones que hemos llevado a cabo nos arrojaron que la persona que falleció, que era papá de los niños, los utilizaba como parapeto para estar moviéndose de un lugar a otro. Él se encargaba de distribuir la droga y a los niños los ocupaba para entregarla", declaró.

Noticia Relacionada Habrá Foro en Yo'o Joara el Día de la Lengua Materna

Además, el capitán de fragata de la Secretaría de Marina manifestó que en distintas colonias de la ciudad se ha detenido a menores en poder de armas, no sólo narcóticos o demás sustancias prohibidas, según versión de Comunicación Social de la Policía.

Lanzó un llamado de conciencia a la ciudadanía para que denuncie y ayude a detener este tipo de acciones que en nada abonan a la tranquilidad del Municipio.

"Yo soy una de las personas que no aceptan más muertes ya, ya estuvo bueno de que la gente no denuncie, lamentablemente las familias se dan cuenta que su núcleo familiar está mal cuando tienen a una persona drogadicta o muerta. Como autoridad les digo, basta, por favor denuncien. No sean cobardes, no pongan a sus hijos a vender droga", expresó.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Programas Preventivos, está haciendo grandes esfuerzos para concientizar a la población de lo peligroso, grave y delicado que es el consumo y venta de droga, manifestó.