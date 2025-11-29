Unison Cajeme va por prevención de enfermedades de transmisión sexual

Con el incremento de personas en el centro de la ciudad por la llegada de connacionales del extranjero, personas del sur del país y visitantes del Valle del Yaqui, la demanda de taxis aumenta hasta en un 70 a 80 por ciento, informó el delegado del transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El delegado de la federación detalló que hay muchas familias que visitan esta región provenientes del extranjero y otras partes del país, además que los trabajadores de Obregón reciben utilidades y otras prestaciones, lo que abona a que haya más visitantes.

"Llegan muchos connacionales, llegan muchas familias del sur del país, del valle, e incluso la misma ciudadanía de aquí es cuando reparten las utilidades, el aguinaldo, hay más flujo de dinero y si hay más flujo de dinero, hay más movimiento en la ciudad".

¿Cuál es el impacto económico de este incremento en Cajeme?

El aumento se empezó a ver desde inicios de la segunda quincena de noviembre y se espera que continúe hasta la primera quincena de enero, lo cual favorece tanto a los taxistas como a otros sectores de la ciudad.

"Todo eso abarca una situación económica esencial para el municipio, porque este año no hubo siembra y hubo otros puntos delicados que golpearon la economía de Cajeme y este movimiento económico de noviembre a principios de enero es un respiro".