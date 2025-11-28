Se manifiestan vecinos de la Valle Dorado en Palacio Municipal

Un grupo de vecinos de la colonia Valle Dorado al sur de Ciudad Obregón se manifestaron este viernes en Palacio Municipal de Cajeme, para exigir solución al problema de drenajes colapsados, problemática que dijeron venir denunciando desde hace cinco años, pero no ven una solución definitiva.

Mencionaron que el sector donde este problema es más fuerte, es el de la calle Valle del Trébol entre Paseo Miravalle y Valle del Muni, donde hicieron saber que existen registros en el Oomapasc desde hace varios años, y aunque sí se les ha atendido en algunas ocasiones, la solución siempre es temporal, cuando ahí se requiere de una sustitución de tuberías, las cuales son de concreto y están completamente colapsadas.

Esto –dijeron—provoca que las aguas negras se regresen al interior de las viviendas y cause humedecimiento de las paredes, con el riesgo de colapso de las mismas, pro además ello está causando afectación en la salud física y emocional de las familias.

Los quejosos fueron atendidos por el director d Asuntos de Gobierno, Carlos Ramsel Cuen Miramontes y el subdirector de Operaciones del Oomapasc, Eduardo Rochín, ofreciendo el primero que se dará solución en lo inmediato para reducir el riesgo y posteriormente se verá la manera de hacer la reparación para resolver el problema de manera permanente.

El funcionario del Oomapasc mencionó que se buscarán los recursos para, próximamente, hacer la sustitución de las tuberías colapsadas y dar la solución definitiva a la problemática que enfrentan los vecinos.