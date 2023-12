Reunión con gobernador, reinicio de industrialización

Desde hace muchos años no se veía una clase empresarial dispuesta a ir en un solo sentido junto con el Gobierno del Estado para reiniciar la industrialización de Cajeme, a partir de la oportunidad histórica que brinda la relocalización de empresas mundiales en México, aseguró ayer Mario Sánchez Ruiz.

El presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco) destacó que la reunión de algunos empresarios e inversionistas con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el martes pasado, es una muestra de que ambos sectores se están alineando en un solo objetivo: el desarrollo del sur de Sonora, la atracción de inversiones mundiales y hacer que la gente gane más y haya mayor bienestar para toda la sociedad.

Confiesa que desde hace varios sexenios el sector empresarial de Cajeme no se sentaba con el gobernador en turno y hoy se está logrando lo que desde hace rato se buscaba: que los empresarios de Cajeme que más invierten estén alineados en un solo objetivo y haya claridad de hacia dónde queremos ir como comunidad.

Por primera ocasión desde hace mucho tiempo, consideró, se reunieron con el mandatario estatal y el alcalde Javier Lamarque Cano, empresarios como Javier Bours Castelo, Juan Alonso Urías, Miguel Humberto Olea, Héctor Barnetche, el doctor Jorge Luis Román, José Puig, Francisco Rubio, Hugo Camou Rodríguez, Adrián Ramos Bours e incluso Bernardo Martínez, el vicepresidente de Constellation Brands, cuya inversión actual es de la más grandes en la historia de Cajeme.

P.- Hay quienes podrían interpretar que se trata de una reunión para alinear a los empresarios con Morena.

R.- Mira: desde hace rato se buscaba que los empresarios de Cajeme que más invierten estuvieran alineados en un solo objetivo y con claridad hacia dónde queremos ir como comunidad. Por supuesto, hay diferencias en puntos de vista, en visión política y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en alinearnos y trabajar juntos. Creo que el desarrollo industrial, la atracción de inversiones y hacer que la gente gane más, es importante porque el sector primario ya no nos da. Dio para lo que dio y punto. Pero ya somos una ciudad grande, de unos 500 mil habitantes, y hay jóvenes permanentemente graduándose y en buscade oportunidades de trabajo y nos queda claro que debemos meternos a las grandes ligas y eso significa cómo producir cosas que se exporten o incursionar en sectores de las tecnologías de la información. Pero sin inversiones, sin gente que se dedique a eso, pues se nos van a ir. Los jóvenes talentos se van a ir, como sucede ahorita.

P.- ¿Y que se logró en esa reunión?

R.- Fue como un ponernos de acuerdo: a ver, los empresarios queremos trabajar. E incluso reconocieron la labor del alcalde Javier Lamarque, que ha hecho buen trabajo en estos dos años y se nota un Cajeme diferente y no solo por las calles reconstruidas sino por el ambiente, es un ambiente diferente al de hace muchos años, y también se ha logrado ser una sociedad empresarial que quiere participar, por ejemplo, en embellecer su entorno y mejorar calidad de vida y todo eso, ponerlo a favor de la sociedad. ¿Y qué tiene que hacer cada uno? Nosotros como empresarios, pues invertir, apoyar y que el Gobierno nos acompañe con infraestructura donde haya necesidad, o con apoyos fiscales para atraer a grandes empresas que en vez de irse a Tijuana, Ciudad Juárez o Monterrey o al Bajío, se vengan para acá. Pero juntos lo tenemos que hacer porque el Gobierno lo que tiene qué hacer es apoyarte a lograr ese ambiente, pero no es el que invierte sino los empresarios, que debemos trabajar con las universidades, con todos los sectores, para que eso se alcance. Ahí encaja la gran responsabilidad de los organismos empresariales, que también deben hacer su tarea en busca de ese objetivo común.

P.- ¿Y por qué no se ha logrado ese despegue de Cajeme?

R.- Lo voy a poner claro: ¿hace cuanto estamos divorciados de los gobiernos estatales? A ti y a mí no nos ha tocado ver una relación adecuada con un gobernador, ni siquiera con Eduardo Bours, que es de aquí de Cajeme. Y veamos esto: los empresarios que se reunieron ayer con el gobernador, no votaron por Morena, pero hoy esos empresarios quieren trabajar juntos, no por Morena sino en pro de Sonora, en pro del desarrollo de Cajeme. Y se están alineando cuando durante muchos años eso casi casi se prohibía: "Ah tú no estás conmigo, estás en mi contra". Y eso no nos funcionó. Nos quejábamos de Hermosillo, que ellos sí se ponían de acuerdo, pues entonces nosotros fuimos poco inteligentes que no lo hacíamos.

¿Qué hemos hecho nosotros siempre? Romper con el Gobierno estatal en turno, pero hoy a la mitad del sexenio, la realidad que se viene, como el nearshoring, mediante el cual se están viniendo muchas empresas del mundo a México, o nos ponemos las pilas o solamente nos va a caer lo que sobre. Hoy la realidad es que Tijuana, Juárez, Monterrey, ya no tienen ni gente ni espacios y ahí es donde debemos aprovechar, pero juntos, unidos. Y el martes vi una unidad fregona en torno a los empresarios.

P.- ¿Y cuándo se va a lograr ese punto de despegue en el desarrollo económico local?

R.- Ya tengo como un año viendo que por fin se está dando ese punto para el despegue económico de Cajeme. Antes, venías y pasabas por las calles y veías baldíos sucios o tierra acumulada delante de tu casa. Ahí la culpa no es de Gobierno sino de los ciudadanos. Y hoy se está viendo que muchos camellones y calles son mejorados por grupos de la sociedad. La sociedad se está involucrando en embellecer su comunidad y eso cambia la imagen, la perspectiva de lo que estás haciendo. Pensar en sentar juntos a empresarios como ayer, que no estaban a favor del Gobierno de Morena, y están sentados ahí, todos hablando de cómo ponernos de acuerdo para ver que las cosas funcionen, eso ya es un gran avance.

Y es una oportunidad grande porque el sector empresarial dice: yo me sumo, quiero industrializar Cajeme, que se mejoren condiciones laborales de los jóvenes y el Gobierno haciendo su labor de promoción y atrayendo inversión del Gobierno Federal al sur de Sonora para tener mejor infraestructura para albergar industrias. Porque para poder tener un Parque Industrial, si no tengo acceso, no se puede, si no tengo servicios, va a estar en chino que alguien quiera invertir.

P.- ¿Por dónde se tiene qué iniciar?

R.- Creo que lo primero es entender que vamos a un mismo objetivo y eso no existía, siempre estaba distorsionado. El Gobierno decía: tú ayúdame y con esto voy para adelante... y el empresario decía: tú ayúdame y con eso yo te apoyo, pero nadie daba el primer paso. Hoy veo que las dos partes quieren apoyar, desde la presencia de un interlocutor para gestionar las soluciones a los problemas y no estar yendo a Hermosillo cada vez que se presenta un problema y el empresario eso lo ve bien y dice ahora sí me están escuchando.

Por ejemplo, en Copreco tuvimos que empezar de cero porque estar al frente es como una carrera de relevos en la que te dan la estafeta, pero yo no veo la estafeta que me dieron al iniciar yo en Copreco. Esa estafeta son los nombres, las gestiones, los prospectos de inversión, las ciudades visitadas, pero no tengo nada. Cuando yo concluya mi labor aquí, voy a entregar todo un expediente. Por ejemplo, a Constellation le dijimos durante la comida que puede ayudar a los empresarios a tener una fábrica para proveerla de cartón, de cristal ode tapaderas. Se pueden juntar 5, 6 ó 7 empresarios locales de clase mundial para hacer esa fábrica, pero danos la oportunidad y ya respaldados por el gobernador, quien dijo adelante, se pueden hacer muchas cosas.

P.- ¿Debe ser solamente inversión de los empresarios locales?

R.- Lo más deseable en estos momentos es atraer inversión extranjera porque traen recursos frescos, tecnología moderna, modelos de trabajo con los que nos van a revolucionar. Como la historia de Hermosillo con la Ford o en Empalme-Guaymas con la industria aeroespacial. Y eso es lo que tenemos qué hacer, que vengan empresas de clase mundial y como va a ser algo nuevo, tenemos que empezar con las de segundo o tercer nivel que sirvan para generar ambiente. No traer una de primer nivel en el inicio. Porque debemos tener estudiantes, proveedores pequeños, talentos para que una empresa venga. No podemos iniciar con algo complejo donde no haya proveedores porque va a tronar.

P.- Y con todo ese panorama, ¿cómo se ve el futuro de Cajeme?

R.- Depende de nosotros. De que va a crecer por el nearshoring, va a crecer. Pero todo va a depender de nosotros qué tan rápido y qué tan listos seamos para ponernos de acuerdo y que nos den un nivel más rápido o más lento en nuestro desarrollo. Es lo que pasa en el país, que está creciendo al 3.5%. Pero eso no se ha alcanzado por decisiones políticas grandiosas. No porque se construya una refinería, un tren maya o una megafarmacia se está creciendo a ese nivel sino por la realidad que dejó la pandemia y por el pleito de Estados Unidos con China, que nos está trayendo necesariamente las empresas para acá.

Y puede ser que se vayan a otras ciudades y que pueden pasar por arriba de Sonora, pues somos el Estado fronterizo que menos industrias ha recibido en los últimos años, pero esa atendencia debe revertirse y hay todas las posibilidades para hacerlo, principalmente si cada sector, el Gobierno y los empresarios, hacen sus gestiones y su labor para hacer más grande esto.