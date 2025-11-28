Regularizarán más de 2 mil predios en Cajeme

Más de 2 mil predios serán regularizados en áreas urbana y rural del municipio de Cajeme, mediante trabajos conjuntos que se llevan a cabo entre el Ayuntamiento local y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus).

Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, hizo saber que el Insus es una institución cuya función es apoyar en la legalización de terrenos nacionales en situación irregular, y actualmente trabaja en acciones de este tipo en Sonora como en Cajeme.

Mencionó que en el municipio están trabajando en colonias y comunidades rurales, como Cócorit, Buenavista, colonias Javier Lamarque en Pueblo Yaqui y Valle de Héroes en Esperanza, los asentamientos denominados El Chorizo tanto en el sector urbano como frente al colegio de la Veracruz.

Mónica Palacios García, directora regional de Insus en la región que abarca los estados de Chihuahua, Sonora y Baja California manifestó que, atendiendo al compromiso 49 de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha venido coordinando con el área de Sindicatura del Ayuntamiento de Cajeme, sin lo cual no sería posible.

Previamente, dijo, se regularizaron más de mil 600 predios y en esta ocasión comenzarán con poco más de 200 acciones, inicialmente en El Chorizo de la Veracruz y la colonia Javier Lamarque, para completar de aquí al fin de año las 2 mil planteadas.

Alrededor de 30 núcleos ejidales han sido atendidos con este programa, y están en proceso de atención de ciudadanos del Campo 29, donde hay mucha necesidad, comentó.

Quienes estén interesados en acceder a este programa pueden acudir a Sindicatura o al módulo de la dependencia en la planta alta de palacio municipal, donde los orientarán y podrán iniciar su trámite, expuso la funcionaria.