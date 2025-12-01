Reconocen a Javier Lamarque

Al ser considerado como uno de los mejores munícipes del país, el presidente municipal de Cajeme Javier Lamarque Cano recibió, de manos del director de la organización Líderes que Transforman, José Karim Castro Ortiz, el reconocimiento como uno de los 100 alcaldes más sobresalientes de México.

En el evento, que tuvo lugar en las instalaciones del Tec Milenio de Ciudad Obregón, Castro Ortiz mencionó que un gobierno se mide por sus acciones y los resultados a favor de la población, que son posibles gracias a la cercanía con la gente, y eso es lo que Lamarque Cano ha logrado por Cajeme.

Asimismo, dijo, mantiene y promueve la inversión a través de la excelente relación con los organismos empresariales de la localidad, para ir en el camino de un mayor y mejor desarrollo económico.

En su participación, el presidente municipal mencionó que uno de los requisitos fundamentales para hacer una labor positiva a favor de la comunidad es la vocación de servicio, y es con ese compromiso a favor de las mayorías que ha sido posible lograr mejoras como los tres millones de metros cuadrados de rehabilitación de calles, en una parte de los cuales se ha rehabilitado también la red hidrosanitaria; asimismo se ha aplicado recarpeteo y bacheo; esto es más de lo que se hizo en los 10 años anteriores.

En iluminación, actualmente el sistema de alumbrado público cuenta con el 96 por ciento eficiencia lumínica, a diferencia del poco más de 40 por ciento que tenía anteriormente; y la calidad de agua es una de las mejor calificadas de México, afirmó.

Incluso, en los rubros del deporte, el arte y la cultura, Cajeme destaca; una muestra es este fin de semana cuando al mismo tiempo se llevaron a cabo un importante juego de béisbol, el cierre de la Expofest Cajeme y el del Festival Tetabiakte, comentó.

Además, se ha recibido reconocimiento del INAFED como primer lugar en mejores prácticas de gobierno en el estado de Sonora, por tres años consecutivos; también se tienen finanzas sanas, de manera que al finalizar la administración municipal se pretende dejar una deuda menor a la que recibieron, de 724 millones de pesos.

Ese resultado, dijo, no es logro sólo de él sino de todo su equipo, consistente en funcionarios, regidores y personal de las distintas áreas.

La directora del Tec Milenio, Mélida Rivera García y el presidente estatal de los Comités de Padres de Familia en Sonora, Cecilio Luna, durante sus intervenciones destacaron la excelente labor de Javier Lamarque frente a los destinos del municipio.