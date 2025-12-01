  • 24° C
No subirán impuestos municipales: Lamarque

Dic. 01, 2025
Para 2026, en el Municipio de Cajeme no se contemplan incrementos en los impuestos o aprovechamientos, ello para estar acorde con la situación difícil por la que atraviesan muchos ciudadanos, manifestó el presidente municipal Javier Lamarque Cano.

En cuanto al aumento de 3.5 por ciento aprobado recientemente al agua potable para el próximo año, hizo saber que este es realmente muy bajo en comparación con los costos reales que implica brindar el servicio a la comunidad. Además, aclaró que el del Oomapasc no es un impuesto, sino un servicio público.

Dijo Lamarque Cano que el Municipio de Cajeme cuenta con una de las mejores aguas potables del Estado y del país, con servicio las 24 horas, los siete días de la semana, además de un costo muy bajo en comparación con otras localidades. Pidió compararlo con Hermosillo, donde la tarifa base es de 108 pesos, mientras que la de Cajeme es de tan sólo 50 pesos.

Sin embargo, agregó, la cartera vencida es muy alta, de mil 700 millones de pesos, por lo que hizo un llamado tanto a la población en general como a los empresarios a poner su parte para poder seguir brindando agua de calidad.

Por otra parte, advirtió que los embargos por adeudos de impuesto predial seguirán en el Municipio a deudores morosos, pues hay un gran rezago en cuanto a recaudación por este factor.

En cuanto a la Expofest, el alcalde mencionó que después de varios años sin un evento de esta naturaleza, los resultados preliminares son muy buenos, pues se registró una asistencia de entre 60 mil y 70 mil personas, se contó con espectáculos de buen nivel y lo más importante es que hubo saldo blanco.

Acerca de los apoyos del Gobierno federal al campo sonorense, comentó que el gobernador Alfonso Durazo fue muy buen gestor y ese tema va caminando.

SE CONGRATULA POR AMLO

En lo que corresponde a la reciente salida a la luz del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con la presentación de su nuevo libro Grandeza, Lamarque Cano expresó que la obra literaria habla de las raíces de los pueblos originarios de México, sus valores y su cultura; afirmó sentirse contento por ello.

Comentó que efectivamente López Obrador ha cumplido lo que prometió, acerca de que se retiraría de la vida política y solamente saldría para defender al país de una posible intervención extranjera y para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a los ataques de sus adversarios.

Expresó que el expresidente hizo mucho por el país y que, a pesar de haber enfrentado una pandemia, pudo lograr sacar a 13.5 millones de personas de la pobreza, hazaña que nunca nadie había conseguido.

Además, realizó obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, mantuvo controlada la inflación, el peso se revaluó ante el dólar, se pusieron en marcha programas sociales en apoyo a los más necesitados y, además, la libertad de expresión está al 100 por ciento en México, afirmó.

A pesar de la pandemia, en México 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, dijo Javier Lamarque

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

