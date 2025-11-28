Necesario crear conciencia frente a sequías recurrentes en el Sur de Sonora

Frente las sequías constantes en las que se encuentra Sonora por naturaleza, se pueden tomar acciones como la concientización del buen uso del recurso en todos los sectores, la tecnificación en la agricultura y la reutilización de aguas tratadas, afirmó Héctor Alfonso Barrios Piña, investigador del Tecnológico de Monterrey durante su plática sobre los efectos de los fenómenos meteorológicos globales ante las sequías en el sur de Sonora.

¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS DE LAS SEQUÍAS EN SONORA?

El académico detalló que de acuerdo a los diagnósticos, esta región está frente a sequías constantes que han tenido impactos en los ecosistemas y la economía.

"El diagnóstico es que están frente sequías constantes, es una región que está por naturaleza ante la presencia de sequías y eso tiene afectaciones en los ecosistemas, en los manglares, los acuíferos también sufren por la misma condición de sobrexplotación, conforme vamos extrayendo el agua dulce, el agua salada comienza a invadir los acuíferos y a la larga los acuíferos".

El académico explicó que todos los sectores deben de trabajar de forma conjunta en el cuidado del agua, tanto la población en general, como gobierno y agroindustria.

"Creo que ese triángulo debe de tener esa conciencia de ahorro del agua, de optimizar y hacer un uso sustentable del agua, que es un término que estamos tratando de introducir en la población".

¿QUÉ ACCIONES SE PROPONEN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA?

Reconoció que los organismos operadores tienen programas de concientización para hacer un buen uso del agua, que han impactado sobre todo en aquellas áreas en las que escasea.

Además, destacó la importancia de la tecnificación de la agricultura, con lo cual se puede ahorrar hasta un 60 por ciento del agua que se utiliza para los cultivos.

Por otro lado, dijo que la reutilización de aguas tratadas en diferentes sectores también pudiera ser una alternativa, sobre todo en la agricultura debido a las propiedades que ésta pudiera tener.

La charla se enmarcó a una visita al Campus Obregón del Tecnológico de Monterrey, en el que interactuó con los alumnos y mostró los diagnósticos del impacto de los fenómenos meteorológicos en el Sur de Sonora.