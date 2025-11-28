Llama a aprovechar servicios jurídicos del Ayuntamiento

En virtud de que el personal de los juzgados con asiento en Ciudad Obregón tomará su periodo vacacional por temporada navideña a mediados de diciembre, para retomar sus actividades la primera semana de enero, los ciudadanos interesados en los servicios de asistencia jurídica gratuita del Ayuntamiento de Cajeme deben acercarse cuanto antes para poder asesorarlos y sus casos puedan ingresar antes de fin de año, advirtió Carlos Armando Muñiz Reyes.

El asesor jurídico integrante de la dependencia municipal hizo saber que será a partir del miércoles 17 de diciembre cuando salgan de vacaciones los juzgados, por lo que serán poco más de dos semanas lo que durará el asueto, y mientras tanto no se podrá llevar allá ningún trámite ordinario.

Pero, por el mismo motivo, también el personal de la mencionada Coordinación municipal tomará vacaciones, por lo que durante ese periodo no será posible brindar ningún tipo de atención, sino hasta el lunes 5 de enero, cuando retornen a laborar.

En ese periodo quedarán guardias en los juzgados, pero en esos días sólo se atenderán casos urgentes, como son depósitos de menores y providencia de alimentos de menores en calidad de urgente, reveló el abogado.

Los asuntos que atiende la Coordinación municipal son los juicios de divorcio voluntario; juicio providencia cautelar de alimentos; juicio de acreditación de hechos de defunción; juicio de acreditación de hechos de concubinato; juicio de dependencia económica; juicio de acreditación de hechos de identidad, y juicio de acreditación de hechos de nacimiento, mencionó para concluir.