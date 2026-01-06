Javier Lamarque pone en marcha primera obra del 2026

La primera obra en ponerse en marcha este 2026 fue la rehabilitación de infraestructura sanitaria y pavimentación de la calle 300, del tramo que va de la calle Coahuila a la California; esta beneficiará a cerca de 40 mil habitantes de 11 colonias distintas, entre las que se encuentran la México, Luis Echeverría y Cortinas.

El alcalde Javier Lamarque Cano y el secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, dieron a conocer que se invertirán cerca de 29 mil pesos en esta etapa, pues a futuro se pondrán en marcha más acciones para seguir con el rescate de la calle 300, para lo cual se destinarán cerca de 100 millones de pesos.

"Iniciamos este año dando banderazos de obras muy importantes que se van a llevar adelante en el transcurso de todo el año, pero ya empezamos. Esta es de las más importantes. Hablamos de la reconstrucción de este colector que corre por la calle 300 en este tramo, ya hemos trabajado otros tramos. Ahorita está en construcción también el tramo de la Donato Guerra a la Ramón Guzmán", comentó el alcalde.

Agregó que posteriormente empezará a trabajarse en el tramo de la Coahuila hacia el oriente. "La inversión total que habrá en esta obra tan importante de construcción y alcantarillado es de alrededor de 100 millones de pesos. Es una obra que era necesaria llevarla adelante para el beneficio de las colonias. Gran parte de los problemas que se han tenido en ellas durante años tienen que ver con el colector. Vamos a seguir trabajando en todas las obras necesarias", dijo.

En los próximos días se darán más banderazos para iniciar obras que tienen que ver con reparación de drenajes y pavimentación.