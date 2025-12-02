Javier Lamarque, entre los 100 alcaldes más destacados de México 2025 por su gestión y resultados en Cajeme

El desempeño de Javier Lamarque al frente del Ayuntamiento de Cajeme volvió a colocarlo en el escenario nacional. Este 2025, la agrupación "Líderes que Transforman" lo integró a la lista de los 100 alcaldes más sobresalientes del país.

Esta distinción que subraya su trayectoria pública, su experiencia en gobierno y, sobre todo, los resultados palpables que su administración ha entregado en beneficio de la población.

La selección no surgió por casualidad. Diversas casas encuestadoras, entre ellas Consulta Mitofsky y Demoscopia Digital, junto con evaluaciones independientes aplicadas en distintas ciudades, coincidieron en destacar el nivel de aprobación y el impacto de su gestión.

Las mediciones reconocen avances en obras públicas, atracción de nuevas inversiones, programas sociales, impulso deportivo y promoción cultural, elementos que han contribuido a mejorar la calidad de vida en Cajeme y fortalecer la cohesión social.

En el análisis nacional, que contempla a los dos mil 478 presidentes municipales del país, Lamarque destacó no sólo por los programas aplicados, sino por la manera en que su administración ha logrado trascender en la vida cotidiana de la comunidad.

Esta combinación lo hizo merecedor de una publicación editorial especial donde se documentan las líneas de acción social y los principales logros de su gobierno.

La entrega formal del reconocimiento se realizó en el auditorio de la Universidad Tecmilenio Campus Obregón, ante representantes del sector empresarial.

José Karim Castro, director de "Líderes que Transforman", otorgó la distinción, que el alcalde recibió con la misma sobriedad que caracteriza su estilo de gobierno.

Lamarque remarcó que el mérito es compartido con regidores, funcionariado y trabajadores municipales, a quienes atribuyó buena parte del avance logrado.

Durante el acto, líderes educativos como Mélida Rivera García, directora general de la Universidad Tecmilenio, y Cecilio Luna, presidente estatal de Comités de Padres de Familia, destacaron la sensibilidad del alcalde para gobernar.

Coincidieron en que su gestión demuestra que cuando se ejerce el servicio público con cercanía y visión humanista, la transformación se vuelve una realidad palpable: se renueva la imagen urbana, se fortalecen las oportunidades de desarrollo y se construye un entorno más seguro y funcional para la ciudadanía.

Con este reconocimiento, la administración de Javier Lamarque consolida su posición como una de las más influyentes del país, reafirmando a Cajeme como un referente de buenas prácticas municipales rumbo al 2025.