Invita Guardia Nacional a Jornada de Paz y Seguridad en Ciudad Obregón

A partir del viernes 24 de octubre y hasta el domingo 26, el Cuarto Batallón de la Guardia Nacional realizará una jornada de paz y seguridad en Ciudad Obregón.

El evento se desarrollará en las inmediaciones de la Laguna del Náinari, en un horario de 12 a 6 de la tarde.

En el lugar, se instalarán módulos de educación en casa, peluquería, atención dental y aplicación de primeros auxilios, servicios que se brindarán de manera gratuita a los asistentes.

Además de lo anterior, habrá exhibiciones de fotografías, vehículos, equipo de transmisiones, defensa personal, instrucción de bandas de guerra, planteles militares y reclutamiento.