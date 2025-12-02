Instituto Cajemense de la Juventud prepara Navidad feliz para comunidades de escasos recursos

El Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ) busca llevar una felz Navidad a aquellas comunidades de Cajeme en donde hay familias de escasos recursos, por lo cual se lanzará en los próximos días una convocatoria para trabajar de la mano con la ciudadanía y las empresas con relación a donativos de juguetes u otro tipo de apoyo, de manera que se realicen distintas posadas.

“Entre las principales actividades que vamos a llevar a cabo en lo que resta del año se encuentra llevar algunas posadas a distintas colonias, ya estamos planificando cuáles son las zonas que se van a ver beneficiadas, para llevarles este tipo de apoyo, que pasen un momento agradable, y familiar. Se entrega alimento, regalos, juguetes, un poco de todo para alegrarles el día. Todo esto en base a la necesidad que tienen en las comunidades”, dijo Uriel Sandoval, director del ICJ.

El año pasado se llevaron estas actividades a Campo 29, Las Areneras, El Portón, Tajimaroa, entre otros sectores de Cajeme en donde los jóvenes requieren más actividades de convivencia.

En cuanto a las principales actividades que se han llevado a cabo en el municipio durante este año, por parte del instituto, informó que se ha tenido un enfoque en lo deportivo y cultural.

“Hemos realizado lo que son actividades culturales que son de beneficio para los jóvenes, hace unas semanas se llevó a cabo un concurso de KPop estatal, Cajeme fue la sede, vinieron jóvenes de los municipios de Hermosillo, Caborca, Guaymas y Empalme. Esto por mencionar algunos de los tipos de eventos que hemos tenido en Cajeme”, comentó.

En 2024 se realizaron 10 posadas en comunidades de escasos recursos por parte de la dependencia.