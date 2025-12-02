  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Instituto Cajemense de la Juventud prepara Navidad feliz para comunidades de escasos recursos

Se lanzará en los próximos días una convocatoria para sumar esfuerzos con la ciudadanía y empresas de la región

Dic. 02, 2025
Instituto Cajemense de la Juventud prepara Navidad feliz para comunidades de escasos recursos

El Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ) busca llevar una felz Navidad a aquellas comunidades de Cajeme en donde hay familias de escasos recursos, por lo cual se lanzará en los próximos días una convocatoria para trabajar de la mano con la ciudadanía y las empresas con relación a donativos de juguetes u otro tipo de apoyo, de manera que se realicen distintas posadas.

“Entre las principales actividades que vamos a llevar a cabo en lo que resta del año se encuentra llevar algunas posadas a distintas colonias, ya estamos planificando cuáles son las zonas que se van a ver beneficiadas, para llevarles este tipo de apoyo, que pasen un momento agradable, y familiar. Se entrega alimento, regalos, juguetes, un poco de todo para alegrarles el día. Todo esto en base a la necesidad que tienen en las comunidades”, dijo Uriel Sandoval, director del ICJ.

El año pasado se llevaron estas actividades a Campo 29, Las Areneras, El Portón, Tajimaroa, entre otros sectores de Cajeme en donde los jóvenes requieren más actividades de convivencia.

En cuanto a las principales actividades que se han llevado a cabo en el municipio durante este año, por parte del instituto, informó que se ha tenido un enfoque en lo deportivo y cultural.

“Hemos realizado lo que son actividades culturales que son de beneficio para los jóvenes, hace unas semanas se llevó a cabo un concurso de KPop estatal, Cajeme fue la sede, vinieron jóvenes de los municipios de Hermosillo, Caborca, Guaymas y Empalme. Esto por mencionar algunos de los tipos de eventos que hemos tenido en Cajeme”, comentó.

En 2024 se realizaron 10 posadas en comunidades de escasos recursos por parte de la dependencia.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
¿Usarás crédito para compras de Navidad? Condusef da estas recomendaciones
Ciudad Obregón

¿Usarás crédito para compras de Navidad? Condusef da estas recomendaciones

Diciembre 02, 2025

Sobreendeudamiento afecta las finanzas de las familias durante enero y parte importante del siguiente año

Feria del Empleo Itson 2025: Egresados se colocan en empresas
Ciudad Obregón

Feria del Empleo Itson 2025: Egresados se colocan en empresas

Diciembre 02, 2025

Este evento se realiza una vez año para que los jóvenes universitarios tengan acceso a oportunidades laborales

Madres de familia toman kínder en Obregón: exigen solución a problema de agua
Ciudad Obregón

Madres de familia toman kínder en Obregón: exigen solución a problema de agua

Diciembre 02, 2025

Las madres pidieron a al SEC que se repare la cisterna y el sistema de cableado