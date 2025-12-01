  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Inicia docenario Guadalupano en Ciudad Obregón

El padre Salvador Nieves llamó a vivir estos días con actitud de agradecimiento a Dios, además de mucha fe y esperanza

Dic. 01, 2025
Todos los días hasta el 12 de diciembre las actividades comienzan a las 5:30 am.
Todos los días hasta el 12 de diciembre las actividades comienzan a las 5:30 am.

El repique de las campanas del Santuario de Guadalupe, la tarde de este lunes 1 de diciembre, anunció el inicio de la primera peregrinación del docenario Guadalupano, en el que cada año participan miles de fieles de las diferentes parroquias, comunidades religiosas y escuelas de Ciudad Obregón.

El campanario, iluminado con los colores de la bandera de México, hizo sonar sus campanas desde que los peregrinos salieron de la Plaza Zaragoza, donde se reunieron para organizarse y caminar detrás de la banda de guerra que tradicionalmente se suma a esta celebración de fe.

Al llegar al Santuario, los fieles fueron asperjados con agua bendita y caminaron hasta los pies de la imagen Guadalupana para depositar rosas o hacer una oración silenciosa.

Luego se celebró una misa donde se pidió de manera especial por todas las personas enfermas y quienes los cuidan.

El padre Salvador Nieves Cárdenas, párroco del Santuario de Guadalupe, informó que este lunes las actividades comenzaron desde las 5:30 horas con el rezo del rosario de aurora, seguido de la misa de las 6:00 de la mañana, horarios que se mantendrán hasta el 12 de diciembre.

Agregó que todas las mañanas participarán diversas escuelas en distintos horarios, además de la misa habitual de las 11:00 horas. Por la tarde, las parroquias se han organizado para peregrinar desde diferentes puntos de la ciudad y participar en la misa de las 7:00 p.m.

imagen-cuerpo

VIVIR LAS FIESTAS CON GRATITUD

El padre Salvador enfatizó que los festejos son en honor a la Virgen de Guadalupe, pero que el centro de las oraciones debe ser Dios, quien eligió a la Virgen para ser madre de Jesús e intercesora de todos sus hijos.

"Hay que participar con fe, amor y esperanza, sobre todo ahora que estamos por terminar el Año Jubilar de la Esperanza", resaltó el también vicario de la Diócesis de Ciudad Obregón.

Se invitó a los fieles a asistir con devoción y, a quienes puedan, a llevar artículos de despensa para donar a los dispensarios. A los pies del altar de la Virgen de Guadalupe se han colocado espacios destinados al depósito de flores.

imagen-cuerpo

PREPARAN GRAN PEREGRINACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE 

Nieves Cárdenas señaló que, como cada año, el 11 de diciembre se llevará a cabo la Gran Peregrinación con carros alegóricos, que saldrá de la entrada norte de la ciudad por la calle Miguel Alemán, para después tomar la Galeana rumbo al Santuario.

Ahí se celebrará una misa y las tradicionales mañanitas, además de la kermés con la que se recaudan fondos para las necesidades y mantenimiento del templo.

El 12 de diciembre, al mediodía, el obispo Felipe Pozos Lorenzini presidirá la misa acompañado del Seminario Diocesano, aunque durante todo el día se celebrarán distintas ceremonias, como es habitual cada año. 

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Reconocen a Javier Lamarque
Ciudad Obregón

Reconocen a Javier Lamarque

Diciembre 01, 2025

Es uno de los 100 alcaldes más sobresalientes de México, de acuerdo con la organización Líderes que Transforman

Continuará UMPC revisiones a empresas por temporada
Ciudad Obregón

Continuará UMPC revisiones a empresas por temporada

Diciembre 01, 2025

Tienen 70 solicitudes de empresas de diversos giros, para realizar inspecciones en sus instalaciones; buscan despejar salidas de negocios

No aumentarán impuestos municipales en 2026
Ciudad Obregón

No aumentarán impuestos municipales en 2026

Diciembre 01, 2025

Buenos resultados preliminares de la Expofest: asistieron cerca de 70 mil personas; gobernador Durazo; buen gestor: Lamarque