Inicia docenario Guadalupano en Ciudad Obregón

El repique de las campanas del Santuario de Guadalupe, la tarde de este lunes 1 de diciembre, anunció el inicio de la primera peregrinación del docenario Guadalupano, en el que cada año participan miles de fieles de las diferentes parroquias, comunidades religiosas y escuelas de Ciudad Obregón.

El campanario, iluminado con los colores de la bandera de México, hizo sonar sus campanas desde que los peregrinos salieron de la Plaza Zaragoza, donde se reunieron para organizarse y caminar detrás de la banda de guerra que tradicionalmente se suma a esta celebración de fe.

Al llegar al Santuario, los fieles fueron asperjados con agua bendita y caminaron hasta los pies de la imagen Guadalupana para depositar rosas o hacer una oración silenciosa.

Luego se celebró una misa donde se pidió de manera especial por todas las personas enfermas y quienes los cuidan.

El padre Salvador Nieves Cárdenas, párroco del Santuario de Guadalupe, informó que este lunes las actividades comenzaron desde las 5:30 horas con el rezo del rosario de aurora, seguido de la misa de las 6:00 de la mañana, horarios que se mantendrán hasta el 12 de diciembre.

Agregó que todas las mañanas participarán diversas escuelas en distintos horarios, además de la misa habitual de las 11:00 horas. Por la tarde, las parroquias se han organizado para peregrinar desde diferentes puntos de la ciudad y participar en la misa de las 7:00 p.m.

VIVIR LAS FIESTAS CON GRATITUD

El padre Salvador enfatizó que los festejos son en honor a la Virgen de Guadalupe, pero que el centro de las oraciones debe ser Dios, quien eligió a la Virgen para ser madre de Jesús e intercesora de todos sus hijos.

"Hay que participar con fe, amor y esperanza, sobre todo ahora que estamos por terminar el Año Jubilar de la Esperanza", resaltó el también vicario de la Diócesis de Ciudad Obregón.

Se invitó a los fieles a asistir con devoción y, a quienes puedan, a llevar artículos de despensa para donar a los dispensarios. A los pies del altar de la Virgen de Guadalupe se han colocado espacios destinados al depósito de flores.

PREPARAN GRAN PEREGRINACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE

Nieves Cárdenas señaló que, como cada año, el 11 de diciembre se llevará a cabo la Gran Peregrinación con carros alegóricos, que saldrá de la entrada norte de la ciudad por la calle Miguel Alemán, para después tomar la Galeana rumbo al Santuario.

Ahí se celebrará una misa y las tradicionales mañanitas, además de la kermés con la que se recaudan fondos para las necesidades y mantenimiento del templo.

El 12 de diciembre, al mediodía, el obispo Felipe Pozos Lorenzini presidirá la misa acompañado del Seminario Diocesano, aunque durante todo el día se celebrarán distintas ceremonias, como es habitual cada año.