Enfermedad cambia vida de trabajadora

La señora compartió que el pasado mes de junio de 2020 fue atendida en el Seguro Social producto de una anemia y al estar bajo observación los doctores en base a estudios que le realizaron le detectaron un padecimiento denominado Aplasia Pura Serie Roja. Esta enfermedad impacta en la producción de la sangre, lo que trae consigo que los órganos del cuerpo no funcionen de manera adecuada.

"He trabajado toda mi vida y esta situación me tiene muy mal", expresó Francisca, quien es madre soltera, vive con su hijo de 17 años de edad y su mamá, quien presenta deterioro por su edad avanzada.

Noticia Relacionada Esperan identificación 80 osamentas: Delgado

Francisca ha representado el sostén económico de su casa, pero a raíz del diagnóstico médico el dinero que percibe es el que le llega por medio de la incapacidad que no es mucha, ya que su trabajo es de obrera en una maquiladora enfocada al ramo textil.

Su situación laboral pende de un hilo por la situación que atraviesa que la tiene bajo un escenario incierto en su salud, debido a que necesita sangre con urgencia para poder tener las fuerzas suficientes para afrontar su día a día.

"No tengo fuerzas, me fatigo mucho y me la paso sentada o acostada", comentó.

El estado físico de la señora se ha venido abajo gradualmente por la falta de sangre que necesita y los cuidados en cuanto a medicamentos y alimentación que requiere para afrontar la enfermedad.

"Tengo más de una semana que el padecimiento me afectó el habla, no puedo expresarme con claridad", manifestó.

Francisca pide a la ciudadanía de su colaboración para poder salir adelante. Aquellas personas que deseen apoyarla pueden hacerlo con una silla de ruedas, sangre de cualquier tipo y despensa.

La señora tiene su vivienda por la calle Flores 8310, entre Geranio y Crisantemo, en la colonia Jardines del Valle, al sur de Ciudad Obregón, quien proporcionó su número celular y el de su hijo, siendo éstos 6442 58 64 83 y 6442 48 97 90 respectivamente.

Es así como Francisca Zulema tiene la esperanza de volver a ser productiva, pero para ello requiere el apoyo de la ciudadanía.