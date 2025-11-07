  • 24° C
Eco Truque en Cajeme: canjean material reciclable por árboles para un municipio más verde

La Dirección de Ecología Municipal preparó 800 árboles regionales para cambiarlos por material reciclable

Nov. 07, 2025
La población participó en acudir a dejar sus artículos de reciclaje a cambio de un árbol
En busca de reforestar la ciudad y crear conciencia ecológica entre la población, la Dirección de Ecología de Cajeme realizó el Eco Trueque en el Marco de la Fiesta de los Libros, con lo que se quiere avanzar hacia un municipio más verde.

Juan Carlos Gil Núñez, director de Ecología Municipal, dijo que se programó la entrega de 800 árboles producidos en el vivero municipal a cambio de material reciclable como papel, aluminio, tapas de plástico, cartón, botellas de plástico, entre otros.

"Son árboles que traemos de producción de vivero, en su mayoría regionales, como son tepehuaje, guayacán, palo verde y mezquite, entre otros", abundó.

Gil Núñez explicó que se optó por plantas regionales que son más resistentes y necesitan menos agua, por ello es que se busca lograr que el 100 por ciento de la producción del vivero municipal sea de árboles nativos.

"Estamos optando porque la vegetación en un presente y en un futuro se opte por lo regional, porque son árboles resistentes que se adaptan a la zona, no ocupan tanto mantenimiento, no ocupan agua, eso es muy importante, también se está trabajando en eso, que la producción del vivero municipal llegue a un 100 por ciento de producción regional".

A través de la participación en este tipo de eventos, la Dirección de Ecología apuesta por la sustentabilidad desde el enfoque del reciclaje y reforestación del municipio.

"Estamos buscando la sustentabilidad de diferentes ángulos, estamos buscando la sustentabilidad en la parte del reciclaje, y la estamos buscando en el arbolado, que la gente aparte de traer su material que a veces no tiene donde tirar, que tiene intención, pero no sabe a donde llevarlo, con estos eventos tienen alternativa y nos ayudan a reforestar el municipio, sabemos que tenemos un déficit de árboles y la ciudadanía puede ser parte para tener un Cajeme más verde".

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


