Desmantelar la tirolesa no es solución de problemas: OCV

El problema de los suicidios en jóvenes que se registra en Cajeme , no se va a resolver desmantelando y/o vendiendo la tirolesa , consideraron María de la Luz Castillo Valenzuela presidenta de la OCV y la presidenta de Canacintra, Adriana Torres de la Huerta.

María Luz Castillo recordó que la tirolesa, instalada durante la administración del exalcalde Manuel Barro Borgaro fue, junto con las fuentes danzantes, un atractivo turístico de Ciudad Obregón "que sí atraían a los visitantes; fue un boom la atracción de turistas mientras estuvieron funcionando".

Asimismo, lamentó que, en la localidad, lo que hace un presidente municipal, cuando llega otro lo quitan, en ocasiones por motivos políticos, además que, al dejar de darles mantenimiento, es normal que se deterioren y se dañen hasta dejar de funcionar.

La entrevistada mencionó que, así como tuvo un costo la instalación de la tirolesa, va a costar también quitarla, por lo que podrían mejor darle otro uso, y que siguiera siendo un atractivo para la ciudad, para lo cual el alcalde debería hacer una encuesta o consulta ciudadana, e hizo el llamado a la autoridad para tratar de contar con más sitios atractivos para que vengan más visitantes al municipio.

Adriana Torres de la Huerta señaló que "como ciudadana de Cajeme considero que las medidas deben ir más allá de quitar o poner la tirolesa", para bajar los índices de suicidios en la juventud.

"Creo que debemos estar más atentos a lo que está sucediendo con nuestros jóvenes; tenemos que acercarnos más y atender el problema de raíz", dijo.

Y expresó que, si la tirolesa va a seguir funcionando, se debe mejorar la seguridad en su entorno, pero si ya cumplió su vida útil y no funciona o no se le va a dar seguimiento, está bien que se venda la estructura y el recurso así obtenido se use para otra cosa.