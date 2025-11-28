Denuncia empleada agresión física por parte de lideresa

Al irrumpir, acompañada por un grupo de vecinos en la sala donde se llevan a cabo las reuniones de comisiones del cabildo cajemense, la activista Alba Luz Borbón Flores, presidenta de la asociación Mujeres Unidas de Cajeme A.C. agredió físicamente a la asistente de Secretaría del Ayuntamiento Katia Zazueta Landavazo, denunció la misma afectada.

Minutos después del incidente, la empleada municipal declaró ante varios medios de comunicación que, mientras se encontraba en dicho espacio, asistiendo a los ediles que se dedicaban a revisar la propuesta de presupuesto de Ingresos y Ley de Ingresos, los vecinos encabezados por la mencionada activista social empujaron la puerta golpeándola en el rostro y cuerpo, además de empujarla, motivo por el cual estudia la posibilidad de llevar a cabo la presentación de una querella ante el Ministerio Público.

La denunciante dijo no conocer en lo particular a la lideresa, pero expresó que no es válido que cualquier persona irrumpa en un lugar de trabajo para agredir al personal que únicamente está laborando con la intención de obtener ingresos para subsistir.

Además, dijo, esto ocurrió en el periodo en el que se está intentando sensibilizar a las personas en el tema de la no violencia contra las mujeres, y lo peor de todo es que es una mujer violentando a otra, lo que no se vale.

Varios regidores que estaban reunidos en el lugar testificaron lo ocurrido y respaldaron a la asistente de la Secretaría del Ayuntamiento, a quien exhortaron a poner la querella por la vía penal.

Entre los ediles que manifestaron haber sido testigos de la agresión ofrecieron respaldo a la empleada afectada, están María Leyva Armendáriz, Demetrio Camarena Cota, Fidel Covarrubias Miranda y Edgar Gutiérrez Lara.