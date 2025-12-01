Continuará UMPC revisiones a empresas por temporada

Durante la temporada decembrina, la Unidad Municipal de Protección Civil en Cajeme continuará realizando revisiones a empresas de distintos rubros y giros, para garantizar la seguridad tanto de los empleados como de los clientes, además de buscar que las salidas de comercios del centro de la ciudad se mantengan despejadas para evitar tragedias en caso de contingencias, indicó Francisco Mendoza Calderón.

El titular de la UMPC mencionó que constantemente están recibiendo denuncias ciudadanas acerca de negocios que incumplen con las reglas de la materia, siendo de las más recurrentes la falta de salidas de emergencia y el no contar con dispositivos de seguridad, así como la acumulación de basura que puede ser un riesgo.

Dijo, asimismo, de la semana pasada a la fecha se han recibido alrededor de 130 solicitudes de inspección por parte de empresas de distintos tamaños y rubros, de las cuales actualmente tienen unas 70 pendientes de cumplimentar.

La mayor parte de estas se han derivado de reuniones que han sostenido con directivos y miembros de organismos empresariales, como son la Canaco, Canirac y el Centro Empresarial, expresó el funcionario.

Entre otras cosas, la dependencia a su cargo está revisando que los accesos de los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad estén despejados para en caso de que se pudiera presentar alguna contingencia, por lo que conmina a los permisionarios de puestos semifijos a cumplir con esa regla, afirmó Mendoza Calderón.

Señaló que esto es en el sector comprendido de la calle Sinaloa a la Chihuahua y de la No Reelección a la Galeana y para ello se coordinan con la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento.

Por lo que respecta a las tiendas Waldo´s, ninguno de los establecimientos en Cajeme tiene autorización para abrir, e incluso, hasta la fecha no se ha tenido comunicación alguna con la directiva de la empresa a este respecto.