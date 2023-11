Ciclista de 11 años pone en alto a Cajeme en competendencia estatal

Su gusto por las bicicletas ha hecho que Carlos Alejandro Enríquez de 11 años de edad, destaque en el ciclismo al grado que recientemente fue el ganador del Torneo estatal de Bicicletas Oasis Jam en la categoría infantil.

El adolescente originario de Ciudad Obregón, compitió contra niños de Mexicali y Hermosillo logrando incluso, ganar a participantes de otras categorías de nivel avanzado, dejando atrás a ciclistas de más de 30 años de edad.

"Me siento muy contento, mis padres me apoyan mucho, soy parte del equipo de Team bicicentro, quiero llegar a competir a categorías internacionales, por eso me estoy preparando", expresó el talento deportivo.

Nayeli Olivas Ibarra y Carlos Enríquez Quezada, padres de Carlos Alejandro, expresaron su orgullo de los logros alcanzados por su hijo.

Su padre, mencionó que él también le gusta el ciclismo y ha competido a nivel nacional, por ello le ayuda bastante a su hijo, quien desea ser un ciclista profesional de nivel mundial.

"Lo apoyamos bastante, vemos que tiene mucho talento y hay que pulirlo, por eso lo llevamos a pedalear, para que se valla preparando más y pueda competir en categorías avanzadas, aunque actualmente no da una gran cátedra de ganarle a los jóvenes de más de 30 años" afirmó el papá de Carlos.

El menor quien forma parte del equipo de Bicicentro Team, estudia actualmente sexto grado de primaria donde tiene buenas calificaciones.