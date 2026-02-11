Cajemenses estrenan primeras 42 Viviendas para el Bienestar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con entusiasmo, las primeras 42 familias en habitar las Viviendas den Bienestar que se construyeron en un terreno de la colonia Maximiliano R. López de Cajeme, recibieron sus llaves de manera oficial; sus nuevos hogares fueron entregados por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el alcalde Javier Lamarque, autoridades de Sedatu, así como de Conavi.

Se trata de habitaciones con tres recámaras adicionales al espacio para baño, comedor y sala, las cuales costarán a sus habitantes un monto de mil 800 pesos al mes; fueron construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Para determinar a quienes se les entregarían las primeras casas, se realizó un sorteo, y previamente se hizo un análisis de la situación socioeconómica de las familias interesadas, para garantizar que se priorizará a quienes verdaderamente requieren de este apoyo.

COMPROMISO SOCIAL

El gobernador de Sonora destacó el compromiso social que tienen el Gobierno Federal, Estatal y Municipal con aquellas personas que más necesitan este tipo de apoyos.

"La esencia de la Cuarta Transformación es el compromiso social con los más necesitados, con aquellos a los que nunca les había tocado nada. Quiero decirles que este predio fue el primero que inició a nivel nacional, aquí pusimos la primera piedra del primer proyecto de vivienda de la Conavi. Quiero presumirles que Sonora fue el estado que cumplió primero con la entrega de toda la tierra requerida para la construcción de vivienda. Iniciamos con una meta de 34 mil 800 viviendas para el estado y recibimos luego la noticia de nuestra presidenta de que se incrementaba la meta para Sonora, y ahora es de 65 mil viviendas, 65 mil viviendas vamos a construir con el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum", dijo.

HABRÁ MÁS VIVIENDAS EN CAJEME

Agregó que ya se cierra el trato para disponer de otro predio de 34 hectáreas, para la construcción de aproximadamente 4 mil casas a futuro.

"Aquí en Obregón específicamente, estamos cerrando un trato para disponer de un terreno, son 34 hectáreas que pondremos a disposición de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), muy probablemente se pueda hacer un conjunto habitacional de 150 por hectárea, estamos hablando de cerca de 4 mil casas", comentó.

El alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, también resaltó el impacto social de este programa nacional. "Hablé con algunos beneficiarios. Una señora dijo algo hermoso, que quiere recordar aquí, me dijo yo pensaba que iba a terminar mis años en un asilo, pero ahora estoy bien contenta porque tengo una casa y ahora voy a estar con mis nietos, y ahora además con la pensión de los adultos mayores, eso tiene como propósito la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, primero los pobres", dijo.

METAS NACIONALES

Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que la meta a nivel nacional es de un millón 800 mil casas de este tipo, construidas por parte de Conavi e Infonavit. "Es para la población que tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos, aquella que antes no tenía ninguna posibilidad de acceder a crédito, ni siquiera en Fovissste o Infonavit", explicó.

Adicional a esta meta nacional se proyecta un millón 800 mil créditos de apoyos para mejoramiento de viviendas, y un millón de escrituras, 700 mil a través del Instituto Nacional de Suelos Sustentables y el resto por parte de Fovissste e Infonavit.

Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, director general de Conavi, informó que las casas no tendrán esquema de intereses, y dijo que en el caso de Sonora la meta de Conavi es de 20 mil viviendas de este tipo. Actualmente, se construyen en Agua Prieta, Álamos, Cajeme, Hermosillo, Nogales, y Puerto Peñasco.

UN NUEVO HOGAR

Maura Beltrán, una adulta mayor beneficiaria, externó su felicidad al recibir su nuevo hogar y envió su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que al Gobierno Estatal y Municipal.

Estefanía Cabrera Soto, originaria de la comisaría de Pueblo Yaqui, fue otra beneficiaria que expresó su sentir ante esta nueva etapa de su vida.

"Estoy muy contenta, nunca me imaginé haber podido tener un lugar seguro para vivir, para mí, para mi hija y para mi esposo, siempre hemos vivido rentando o con casa prestada. Muchas gracias a la presidenta, al gobernador, al presidente municipal", dijo.

Cabe señalar que el 20 por ciento de las Viviendas para el Bienestar construidas por Conavi se destinará a renta con posibilidad de compra para estudiantes y trabajadores de 18 a 30 años.