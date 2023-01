Buen inicio de año para la industria

La industria maquiladora inició el 2023 con un incremento de hasta el siete por ciento derivado de la actividad de armado de piezas aeroespaciales y médicas, informó el dirigente del sindicato de trabajadores en ese ramo, Jaime Gámez Gómez. Actualmente el sindicato tiene adheridos a 13 mil trabajadores, de los cuales alrededor de cuatro mil forman parte de la plantilla laboral de las empresas de la industria aérea, de piezas médicas y otras que se generan en la localidad. "Hemos tenido una recuperación de un cinco, siete por ciento, aproximadamente, que aunque es poca es buena, lo bueno es que no tenemos disminución del trabajo", detalló. En lo que refiere a la industria automotriz, Gámez Gómez detalló que se han tenido suspensiones de trabajadores por falta de piezas desde el año pasado, aunque esto no ha derivado en despidos. "La automotriz con unos altibajos, pero no por problemas de mercado, sino que más bien por desabasto en algunos componentes electrónicos, microchips, sensores, algunos componentes del carro que no se hacen aquí en México ni en Estados Unidos, los importan de Asia, y eso nos ha ocasionado algunos ajustes como la suspensión temporal de un día o dos a una parte de la plantilla", explicó. En general, dijo que la industria maquiladora se encuentra en un buen momento y ha tenido un inicio de año positivo. Las empresas de la industria maquiladora que se encuentran en el Parque Industrial atraviesan por un buen periodo y se espera se mantengan las fuentes de empleo