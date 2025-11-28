Anuncian semana de la discapacidad en Cajeme

En busca de visibilizar a las personas con discapacidad, crear aliados y derribar las barreras sociales que existen, la Mesa Permanente de la Inclusión invitó a la primera Semana de la Discapacidad “Cajeme Incluyente 2025”.

Clementina Juárez Cansdales, delegada de Espacios Urbanos en Ciudad Obregón AC, dijo que esta semana busca visibilizar la discapacidad, además de formar aliados para que las personas de Cajeme participen en la inclusión de quienes padecen algún tipo de discapacidad.

¿Cuál es el propósito de la Semana de la Discapacidad?

“El objetivo de la Semana de la Discapacidad es visibilizar la discapacidad, que las personas entiendan las barreras físicas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad y, sobre todo, que se sumen esas personas como aliados, en pro de la inclusión”.

La semana arrancará el próximo lunes 1 de diciembre con una actividad informativa de inauguración en el campus Centro del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) a las 16:00 horas, en donde se brindará información sobre trámites, prestaciones sociales, oportunidades de empleo, entre otros, con lo que se busca orientar a padres de familia y adultos.

“Tendremos muchos centros terapéuticos dando actividades e información para los padres, así como varios servicios como el del SNE para dar información sobre el empleo para las personas con discapacidad, prestaciones sociales del Imss, este día es para informar más que nada, además que habrá actividades para los niños”, informó Norma Corina Santi, de Vida Atípica mi Familia Neurodivergente.

¿Qué actividades y eventos se realizarán durante la semana?

Las actividades continuarán a lo largo de la semana en diferentes sedes, entre las que se encuentran la Casa de la Cultura, Biblioteca Jesús Corral Ruíz e Itson, en la que se incluyen actividades como proyección de películas para personas con discapacidad visual, una cena sensorial para que las personas conozcan lo que es cenar teniendo alguna discapacidad, por nombrar algunas.

Ramiro Castro, colaborador de la asociación Juntos en la Fraternidad, dijo que el viernes se tendrá un experimento social en el que cuatro voluntarios caminarán por la calle 5 de febrero en el centro de la ciudad en condiciones similares a las de una personas con discapacidad.

“Cuatro personas voluntarias tratarán de desplazarse de la calle 5 hacia el norte y cruzar la calle No Reelección, se le taparán los ojos, se les pondrán tapones en los oídos, se les va a dar una silla de ruedas o sobre estimulación, para ver cómo reaccionan, cuáles son sus impresiones y ver cómo reacciona la sociedad en general”.

Este evento es para toda la comunidad y las personas que quieran participar pueden comunicarse a las redes sociales de cualquiera de las organizaciones que representan la Semana de la Discapacidad para solicitar más información.