Ciudad Obregón

Actividad industrial retrocedió en Sonora: Inegi

La actividad industrial retrocedió en Sonora y a nivel nacional según el último reporte del instituto

Feb. 10, 2026
La industria de la construcción tuvo el mayor retroceso durante es periodo de tiempo
La actividad industrial en Sonora tuvo una caída del 2.9 por ciento en octubre del 2025 en relación a ese mismo mes del año anterior, en el que la construcción fue el sector más afectado, de acuerdo a la última publicación del Indicador Mensual de la Actividad Mensual por Entidad Federativa del Inegi.

Según el informe, la industria de la Construcción tuvo una variación anual en Sonora del -18.4 por ciento, lo que afecto la contribución anual en un 0.65 por ciento a la economía nacional.

Otro de los sectores que se vio impactado por la disminución fue el de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, que varió en -7.3 por ciento y tuvo afectaciones en su aportación anual de 0.50 por ciento.

La industria manufacturera también tuvo una caída, aunque fue más moderada, al ubicar su variación en -0.3 por ciento a tasa anual, y una afectación en su contribución a la economía nacional del 0.01 por ciento.

Comparativo nacional y variaciones mensuales

A pesar de esto, no todos los sectores sufrieron retrocesos en ese periodo, luego que la minería en Sonora registrara un crecimiento del 1.5 por ciento, con una aportación positiva a la economía nacional del 0.12 por ciento.

Los estados con mayor variación anual con tendencia positiva fueron Nayarit, Baja California, Sinaloa, Hidalgo y Tabasco. Por otro lado, los que tuvieron mayores retrocesos fueron Quintana Roo, Campeche y Coahuila.

Pese al retroceso que se tuvo en el sector industrial de Sonora durante octubre en relación del año pasado, a tasa mensual se tuvo un crecimiento del 0.6 por ciento en la entidad.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


