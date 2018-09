Zaragoza quiere revancha

“Tengo una deuda que pagar con la afición y con la directiva que confió en mí al momento de traerme a Yaquis. Esta temporada la veo como una revancha personal que saldar. Vengo fuerte y con la mentalidad de que las cosas serán diferentes en esta ocasión”, expresó el serpentinero Ernesto Zaragoza.

El pitcher, nacido en Anaheim, California, tuvo una primera temporada notable con Rieleros de Aguascalientes en la liga de verano, donde consiguió dos victorias y mismo número de descalabros en los seis encuentros que participó, para una efectividad de 3.63 ERA.

Desde el primer día que arrancó la pretemporada del Club Yaquis de Obregón, Zaragoza reportó y mostró parte de las cualidades que lo trajeron a la “tribu” cajemense.

“Me siento muy bien físicamente, no me duele nada y estoy recuperado de una molestia que traía en el codo y que no me permitió concluir mi participación en el verano. Estoy feliz de regresar a Obregón, un lugar con gente que sabe de beisbol”, declaró el lanzador derecho.

Sobre su desempeño la temporada pasada, Ernesto Zaragoza mencionó que está muy apenado por no haber ayudado al equipo y por su bajo rendimiento; sin embargo, viene a cobrar revancha y hacer las cosas diferentes.

“Estoy en deuda con la gente de Obregón, el año pasado no me fue como yo quería y me siento mal por eso. Ahorita me siento sano y fuerte para poder ayudar al equipo, con toda la confianza para revertir la situación”, exclamó el joven de 25 años.

Yaquis concluirá su primera semana de trabajos de pretemporada y se alistará para partir este próximo jueves 27 de octubre a la segunda etapa de preparación, participando en la Fiesta Mexicana de Beisbol, en Estados Unidos.