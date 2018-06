Y lo dice INE en serio: No al fraude electoral

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ven firmes y unidas a las dos instituciones de cara a una elección histórica y desde ahora descartan que pueda darse un fraude.

Otálora Malassis asegura que “la fantasía” de un fraude no está en sus escenarios, mientras que Córdova afirma que la del 1 de julio será una elección que por sus dimensiones es “la más grande de la historia”. Recuerda que quienes van a contar los votos son los ciudadanos, los funcionarios de casilla, alrededor de un millón 400 mil.

Ante fallos en que el tribunal ha chocado en criterios con el INE, ambos aseguran que no hay pugna y que la relación es buena, de diálogo y unidad. “Si le va mal al INE le va mal al tribunal, si le va mal al tribunal le va mal al INE; entonces, por ende, le va mal a México”, refiere la magistrada Otálora Malassis.

Aunque preocupados por la ola de asesinatos de candidatos, aseguran que no es violencia política y que tampoco es una amenaza para el proceso. “El contexto de violencia ha estado ahí y las elecciones, no es que la hayan detonado, sino que inevitablemente se han insertado en ese clima”, sostiene Córdova.

Confían en que habrá una participación ciudadana de 70%. Otálora dice que la inquietud será para el 2 de julio, porque el país estará dividido entre perdedores y ganadores.