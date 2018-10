¿Ximena Navarrete, la nueva María Félix?

Circula el rumor de que la productora de la serie de María Félix, ya ha puesto los ojos en la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, para que interprete a la “Doña” en la esperada bioserie.

Con la fama de las bioseries, ya ha trascendido que Carmen Armendáriz sea la productora de un nuevo proyecto en el que ha puesto la mirada en Ximena Navarrete para el papel de la fallecida diva mexicana María Félix.

Corren los rumores que la productora consideró a la ex Miss Universo como posible protagonista tras haber visto las imágenes que la modelo dio a conocer el pasado 15 de julio, en su cuenta oficial de Instagram donde con ayuda de varios profesionales, entre los que destaca el nombre del diseñador Benito Santos, Ximena se caracterizó como María Félix.

La información aún no está confirmada, pero de ser así, Navarrete comenzaría a grabar a principios de 2019, cuando está planeado arrancar. Cabe mencionar que este sería el segundo proyecto actoral para Ximena Navarrete, cuya primera oportunidad la recibió al ser la estelar femenino de la telenovela “La tempestad”, junto a William Levy.

Por ahora hay que estar pendientes si la próxima María Felix, será protagonizada por la ex Miss Universo México, quien ahora se encuentra recuperándose después de haber perdido a su bebé.