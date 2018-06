Vuelven los cacos a “La Liber”

Empleada doméstica que labora en San Carlos, Guaymas, solicitó la presencia policiaca en su domicilio ubicado en el sector oriente para informarles del robo que le cometieron en su hogar que se encontraba solo.

La vecina de la colonia Libertad, dijo que al llegar a su casa se dio cuenta del desorden que había en la cocina, faltándole mercancía y artículos propios de ese lugar.

Guillermina, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Ortiz Rubio, dio a conocer que al llegar a su hogar se dio cuenta que le habían robado sin utilizar la violencia.

Le faltaba un microondas color blanco, no recordando de momento la marca; un extractor de jugos, un tostador de pan y varios objetos más pero que debido a lo nerviosa que estaba no recordó de momento.

Manifestó que no se explicaba como los ladrones se habían introducido a la vivienda ya que antes de retirarse revisó puertas y ventanas estando todo asegurado, tan es así que no se encontró violencia por ningún lado.

Otra cosa que no se explicaba es que los vecinos no se hayan dado cuenta de lo ocurrido, asegurando no tener problemas con nadie, sacando a la vez la conclusión de haber dejado alguna puerta abierta.