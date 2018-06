Vuelve la polémica a Carril San Isidro, señores…

… Resulta que la organización del “Majestuoso” presentó un balance en el que demuestra que la empresa está en números rojos, por lo que implementará una condición que fue rechazada por casi todas las cuadras de la región.

La idea es que cada caballo que quiera jugar en San Isidro deberá de pagar mil pesos; es decir, dos mil pesos por carrera, esto con la finalidad de que los carrereros sean los que paguen los permisos de Gobernación, anuencia municipal y estatal.

El resto de los gastos, como música, publicidad, policías, sueldos al personal del carril, mantenimiento, además de luz y servicio de agua, se costearán con la entrada del público y la venta de cerveza, entre otros ingresos que tiene San Isidro.

“Queremos, cuando menos, no salir poniendo bolsa”, dijo Carlos Cajigas en lo que fue la tradicional junta de los miércoles, y que San Isidro siga brindando sus servicios, de lo contrario el carril optará por cerrar sus puertas.

Obviamente la noticia cayó como balde de agua helada, calificándolo casi todas las cuadras como algo insólito, pues en ningún carril se les cobra a los carrereros, pues ellos son los que arman el espectáculo.

De hecho, en otras partes hasta “guante” o “zaca” les dan a las cuadras participantes, lo que los mainates lo usan para los gastos de traslado, entre otras cosas.

Por lo tanto, ayer varias cuadras se reunieron para solucionar el problema, coincidiendo todos en que mejor buscarán otro lugar dónde jugar.

De inmediato surgieron ideas como reactivar La Base y el Taste Los Alamitos de Cabora, además del Taste Baserán, que se encuentra ahí cerca de Estación Corral.

Hasta donde sabíamos, el cartel para el 24 de junio en San Isidro ya estaba listo, por lo que es cuestión de tiempo para ver quiénes juegan.

El Compadre (da faja) Vs. El Mexicano en 150 metros.

El Bullying Vs. El Felino (da pico a rabo) en 300 metros.

El Amarillo Vs. El Fabuloso en 225 metros.

El Diablito Vs. El Cincuenta en 200 y 220 metros.

La Viviana Vs. La Sorpresa en 200 y 225 metros.

El Ah Malayón Vs. El Último Cartucho en 252 metros.

El Alcatraz Vs. El Dorado en 175 metros.

La Consentida Vs. El Zafiro en 252 metros.

El Diablo Vs. El Amoroso en 252 metros.

El Ayudante Vs. La Yaquesita en 175 metros.

