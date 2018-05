“Voten por quien se les dé la gana”

Pepe Aguilar pidió a la gente que no pase por alto el momento histórico que está viviendo México, y que hagan una reflexión sobre el pasado para decidir quién quieren que los represente en las próximas elecciones.

“Es tremendamente importante educar a nuestros hijos para querer a nuestro país. Está muy fácil criticar, está muy fácil no querer a algo cuando (la situación) está muy difícil, pero lo verdaderamente hermoso es estar solidariamente con quien uno ama en los momentos en que más nos necesitan.

“Y este país, amigos míos, es cuando más necesita de sus mexicanos, así es que yo los invito a que cada quien haga lo que pueda hacer, a que cada quien haga lo que le nazca hacer por México, pero que no se queden con las manos cruzaditas porque ahora es una época histórica para cambiar el rumbo de nuestro país. Por favor, por el amor de Dios, seamos conscientes, salgamos a votar ahora que vienen las elecciones, voten por quien se les pegue su regalada gana pero voten”.

El cantante y su familia ofrecieron un Jaripeo sin fronteras el sábado pasado en el Palacio de los Deportes, que comenzó poco después de las seis de la tarde y en el que cantaron Leonardo, Ángela y Toño Aguilar.

Entre las canciones que entonó Pepe Aguilar al salir al escenario (alrededor de las 20:30 horas) estuvieron “Cien por ciento mexicano”, “El muchacho alegre” y “Recuérdame bonito”.

En otro momento de la noche pidió también un gran aplauso para su caballo, que estaba viviendo su primer jaripeo y por eso estaba nervioso.