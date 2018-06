Votaciones, jubilaciones y futbol

A votar este primero de julio, sino vota no se queje, no deje que otros decidan por usted, así que lo invito a sufragar por los candidatos que usted crea que nos deben gobernar, no haga caso de las presiones, si alguien le ofrece despensa, dinero o algún regalo tiene dos opciones agarrarlo o rechazarlo la mejor opción es la última, pero lo que si le aconsejo es que vote por el que usted decida. ¿Cómo estarán los que viven del hueso?, creo que en un hilo y algunos pensando en pensionarse, si usted analiza la estructura de los gobiernos es lamentable que sean los mismos beneficiados con las plazas de director o de subdirector de las dependencias, ¿los mejores capacitados dónde están?, buscando trabajo y algunos desarrollándose en otras cosas, siguiendo con los puestos, los de menor nivel están destinados para los compadres o amigos cercanos aunque no sepan hacer nada, pero que tengan la profesión del servilismo que es la regla número uno. ¿Usted conoce algunos?

La Universidad de Sonora y el Sindicato de Trabajadores Académicos en sus revisiones anuales deben de luchar por gestionar y llegar a un acuerdo para las jubilaciones dignas y hacer que los maestros se jubilen en el tiempo estipulado en la ley y no andar aplaudiéndole a maestros con más de 40 años incluso con más de 50 años de servicio, ya que esos maestros algunos dando lástima en el campus universitario, con problemas de visión, de desplazamiento, para hablar, etc. Y el 15 de mayo poniéndolos como ejemplo, efectivamente fueron un ejemplo en su momento pero hoy en la actualidad son más bien criticados por la mayoría de los estudiantes, hay que recordar que hay cientos de jóvenes esperando una oportunidad, maestros con más de 40 años disfruten a sus nietos en pleno ejercicio de su jubilación, ya sea viajando o en su casa o como usted decida y evitar salir con los pies por delante.

México pasa a la siguiente ronda en el Mundial de futbol y el juego será este 2 de julio a las 7:00 am contra la selección de Brasil, no faltaron las críticas duras contra la Selección de México por la derrota 3 a 0 contra Suecia, en lo personal creo que hizo su trabajo para estar en los octavos, ¿Qué le deben un favor a Corea?, no le debemos ningún favor, ya que Corea salió a ganar para salir por la puerta grande de este Mundial y no con una derrota más, México hizo su trabajo para estar en esta fase y punto.

¿Y los 10 millones del estadio? (es que ya andan promoviendo la construcción de uno nuevo como prioridad)

¿Los informes de la Expo?

¿Los baños de las plazas de Álamos y Navojoa?

¿Los informes de los parquímetros?

