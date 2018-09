Viven entre aguas negras, los vecinos de la Miravalle

Por: Oviel Sosa

Alrededor de 40 vecinos de la calle Valle Rosado, entre Valle Colorado y Valle Fuerte, en la colonia Miravalle, tienen problemas en sus casas debido a que el drenaje sanitario está tapado y el agua está brotando por las coladeras y registros.

Comentaron que el problema tiene más de dos meses que se presentó y está afectando a al menos ocho viviendas.

Indicaron que ya hicieron el reporte en repetidas ocasiones al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), de Cajeme.

“La última vez que vinieron los de Oomapas nos dijeron que un tubo estaba roto y se tenía que cambiar”, expresó Felipe Balaguer, que tiene su residencia en el número 1724, una de las casas afectadas.

La señora Dora Álvarez, quien vive en la casa marcada con el número 1723, comentó que el patio de su vivienda está lleno de aguas residuales.

“Ya no aguanto la peste. No podemos hacer del baño, porque toda el agua sale para el patio”, compartió.

Otro vecino, Salvador Lerma, expresó que no es justo que cada mes en el recibo les cobren saneamiento y alcantarillo, cuando no cumplen con el servicio.

“Este mes me tocó pagar 242 pesos de alcantarillado y 181 de saneamiento”, comentó.

En total desembolsó 806 pesos, de los cuales por consumo de agua fueron 465.43 pesos, por lo que el monto que cubrió por saneamiento y alcantarillado equivale la mitad del pago.

Las familias señalaron que al estar envueltos en un escenario insalubre varias de ellos han enfermado del estómago por aspirar los olores fétidos.

Los vecinos exigen al Oomapasc atienda la situación, porque al no resolverse les ocasiona enfermedades gastrointestinales porque soportar el mal olor.