Viven encerrados por el vandalismo

Denisse Robles

Vecinos de la colonia Insurgentes, ubicada al nororiente de Hermosillo, señalaron que el pésimo estado de las calles, los robos y el vandalismo son las problemáticas a las que diario se enfrentan en su colonia.

Al realizar un recorrido por las calles, la mayoría se encuentra sin pavimentar, en medio de baches, montones de piedra, incluso la misma tierra apilada junto con basura que los mismos vecinos dejan como llantas, ramas y madera.

“Uno tiene que llevarse encerrada, opté por enrejar todo, hasta el patio en el techo, por que de plano andan todos locos robando por la droga, así que mejor no andes caminando con el celular”, comentó doña Paquita, que habita en el sector desde hace 25 años y dijo que siempre ha sido lo mismo.

Heriberto Vázquez tiene un abarrote en esta colonia y atiende por detrás de una reja en un mostrador. Mencionó que hasta frascos con dulces le han robado los amantes de lo ajeno al meter la mano por una ventana.

“La reja es una protección, por si llegan a venir a querer hacer daño, no me han robado en el último año, pero para eso debemos prevenirnos también, a mí me ha tocado que meten la mano y me han robado artículos y salen corriendo, por eso al orificio donde entregó los productos de los clientes, le puse rejita y pasador, más vale”, nos relató.

Al recorrer la colonia nos percatamos que el grafiti en las paredes de las viviendas es bastante en la colonia.

“Ya mejor la dejo así la pared, la ven recién pintadita y vienen a rayarla, mejor así la dejo”, dijo Horacio Velázquez, que vive sobre la Bacanora y la Perimetral y siempre le rayan su pared.

Otro de los comentarios fue que sí se realizan rondines de la Policía, debido a que la inseguridad en el sector es bastante, sin embargo al requerir a los policías estos tardan en llegar.