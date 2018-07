Viven en oscuridad

Habitantes de El Chorizo piden que haya alumbrado para evitar atracos

Oviel Sosa

La falta de alumbrado público propicia que por las noches el sector luzca en penumbras, lo que genera inseguridad, porque el escenario es aprovechado por delincuentes para cometer sus fechorías, expusieron vecinos de la colonia Ramiro Valdez Fontes.

Dicho asentamiento humano, conocido de manera popular como El Chorizo, se localiza subiendo el paso a desnivel de la calle 200, del lado sur, un área que comprende tres calles: la Pedro Ortiz Trejo, Narciso Mendoza y callejón Pípila, las cuales forman una cuchilla donde viven alrededor de 60 familias.

La señora Esperanza López Quiñónez, quien tiene 80 años de edad, fue la primera habitante. Se instaló en ese punto hace más de 40 años.

“Llegué a este lugar con mi hijo e hija. En aquel entonces era puro monte, pero como no tenía dónde vivir, ni trabajo, porque me quedé sin chamba en el valle. Aquí me instale y fui limpiando poco a poco” relató la señora.

Con el paso de los años fueron llegando más personas y se formó la colonia que hoy en día se puede apreciar, donde los ciudadanos, en su mayoría, perciben un sueldo que les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Actualmente la colonia presenta deficiencias en el alumbrado público, lo que proyecta un lugar sombrío cuando cae el sol, panorama que influye para que se cometa un atraco.

“Faltan muchas lámparas, en la noche esta todo oscuro”, expresó Lorenzo Vega Espinoza.

Los habitantes de El Chorizo solicitan a las autoridades que resuelvan el problema de alumbrado público, para que los amantes de lo ajeno no hagan de las suyas y afectan a las familias que ahí radican y a quienes circulan por el sector.