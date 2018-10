Vive sin apoyos junto con su madre

Debe cuidar a su progenitora, que a sus 84 años no tiene movilidad

Oviel Sosa

Los minutos y las horas transcurren en el día a día de Dora Alicia Corral, de 51 años, en un tormento que la agobia y le genera preocupación al no contar con recursos económicos para brindar la atención que merece su madre, la cual yace postrada en una cama.

“No tiene movimiento ni de brazos, ni piernas. Tengo que ponerle pañales y le doy comida en la boca”, indicó la hija de doña Fermina, de quien se hace cargo con esmero.

Comentó que su mamá cuenta con 84 años y tiene cinco años que no presenta movilidad, por lo que su postura es rígida y para cambiarla y bañarla batalla porque tiene que hacerlo con mucha delicadeza al tener llagas en la espalda.Compartió que se juntó con un señor, quien le hizo el favor de recibir a su madre en su casa, debido a que ella no cuenta con vivienda propia y anteriormente tenía una relación con una persona que la golpeaba, por lo que decidió salirse de ese entorno que la afectaba.

“Vivía en la Real de Sevilla con un señor, pero me golpeaba. Ahí tenía conmigo a madre, porque desde que murió mi papá hace 17 años, yo me hago cargo de ella”, manifestó.

Actualmente Dora Alicia y su mamá, Fermina Machado, se están quedando en un hogar que se localiza por la calle del Toro número 2004, casi esquina con Pascual Orozco, en la colonia Santa Fe, al oriente de la ciudad.

“Siento mucha tristeza porque no tengo ayuda. Me la llevo llorando porque ella nunca abandonó a sus hijos y ahora por qué son así con ella que no la vienen a ver”, expresó con lágrimas en los ojos.

Pañales para adultos, frutas, despensas y bolsas de sondas es la mayor necesidad que tiene. Pide el respaldo de aquellas personas que puedan contribuir, porque el escenario en el que está envuelta la llena de tristeza e impotencia por no poder brindar la atención que necesita su mamá.

Dora Alicia proporcionó el número celular 64- 42- 62- 38- 86, al cual la pueden contactar aquellas personas que la deseen ayudar.