Vive industria un año atípico en empleos

Con el calor bajan las plazas pero este 2018 hay crecimiento: CTM

Por: Francisco Minjares

Aunque durante la temporada de calor se tiene una caída en la demanda laboral en las empresas industriales de alimentos, este ha sido un año atípico en el que el sector obrero no solo ha mantenido sus puestos de trabajo, sino que se está generando mano de obra.

“En los meses de calor es común que hay baja demanda en las empresas en donde tenemos nosotros contrato, me refiero principalmente a empresas de alimentos como son Gamesa, Sabritas; el tiempo de calor les pega fuerte en la fabricación de galletas, dulces y lo salado, entonces no hay mucho trabajo, pero este ha sido un año atípico y se están teniendo contrataciones”, dijo el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fernando Millán Harrison.

Además de las empresas de Gamesa y Sabritas, también Yazaki está atendiendo, aunque esta última se debe principalmente la rotación que ellos están teniendo, mientras que las primeras es por cuestión de aumento en la productividad.

“Hasta ahorita tenemos un promedio de 300 a 500 personas que son las que en el último mes o mes y medio han sido contratadas o cubriendo algunos puestos que han necesitado esas empresas”, dijo.

Millán Harrison destacó que esto es algo positivo para el sector, ya que representa un ingreso para las familias, así como seguridad social y otras prestaciones.