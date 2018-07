Por: Joel Luna

Visita relámpago el día sábado a la ciudad de Hermosillo. Estuvimos en la reanudación de la serie semifinal entre Halcones de Obregón y los locales, Rayos de Hermosillo. Obregón sacó una victoria a sangre y fuego en par de tiempos extra, en un partido que la verdad fue del agradado de los asistentes al gimnasio de la Unison.

Cuando quieres ganar un partido o una serie lo debes de hacer en la cancha, demostrar que eres mejor que tu rival, pero adentro, donde se deben partir la crisma para que salga sólo uno con el brazo en alto.

La verdad, vergonzosa la actuación de parte de alguien en la directiva de Hermosillo, que no jugó limpio desde que se llegó al gimnasio. No había un abanico en el vestidor del visitante, se supone que se debía colocar un aerocooler para la banca del equipo de Halcones y no lo hicieron. La banca de Hermosillo tenía dos aparatos para sus jugadores, en una clara acción para sacar ventaja por el incesante calor que se sentía en el auditorio de la capital. Pero ni con eso pudieron con el equipo visitante. El jefe de prensa de Halcones logró conseguir un abanico y en la segunda mitad lo puso para mitigar un poco el calor.

Cuando estás impuesto a ver cómo la directiva de Halcones se conduce con propiedad y profesionalismo, se te hace difícil ver que en otras plazas no aplican al “fair play”. Vergonzosas y ridículas ese tipo de tretas baratas.

El que se voló la barda fue el gerente de Cibacopa. Al señor Omar Villanueva, oriundo de Hermosillo, le molestó el trabajo de los reporteros que estábamos laborando en el juego y con su autoridad mandó que nos quitaran porque no lo dejábamos ver el juego. El señor se la pasó todo el juego ingiriendo bebidas alcohólicas, como gerente del circuito debe dar un ejemplo y conducirse con propiedad en un partido de esta envergadura, desconocemos si estaba en su día de descanso pero el tipo muy prepotente mandó decir que nos quitáramos porque molestábamos su visibilidad, ¡habrase visto!

Pero bueno, son cosas que pasan, no es la única queja que hay de este señor, son varios los equipos que lo tachan de favorecer a la escuadra de la capital al grado de que a la liga se le conoce como la “Ciba-Rayos”.

Una llamada de atención para el presidente del circuito y ponga más atención cuando contrate gente que son imagen en su liga. La verdad, este tipo de acciones dejan mucho qué desear de estos personajes que quieren ser más protagonistas que los que dan el espectáculo en la cancha.